IMGN Labs (IMGN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IMGN Labs (IMGN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

IMGN Labs (IMGN) teave Ametlik veebisait: https://imgn.org Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1 Ostke IMGN kohe!

IMGN Labs (IMGN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IMGN Labs (IMGN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.011005 $ 0.011005 $ 0.011005 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 Praegune hind: $ 0.00468 $ 0.00468 $ 0.00468 Lisateave IMGN Labs (IMGN) hinna kohta

IMGN Labs (IMGN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IMGN Labs (IMGN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IMGN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IMGN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IMGN tokeni tokenoomikat, avastage IMGN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IMGN Kas olete huvitatud IMGN Labs (IMGN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IMGN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas IMGN MEXC-ist osta!

IMGN Labs (IMGN) hinna ajalugu IMGN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IMGN hinna ajalugu kohe!

IMGN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IMGN võiks suunduda? Meie IMGN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IMGN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!