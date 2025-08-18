Rohkem infot IDEX

IDEX hind(IDEX)

1 IDEX/USD reaalajas hind:

$0.02664
$0.02664$0.02664
+0.07%1D
USD
IDEX (IDEX) reaalajas hinnagraafik
IDEX (IDEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02608
$ 0.02608$ 0.02608
24 h madal
$ 0.02709
$ 0.02709$ 0.02709
24 h kõrge

$ 0.02608
$ 0.02608$ 0.02608

$ 0.02709
$ 0.02709$ 0.02709

$ 0.97451541
$ 0.97451541$ 0.97451541

$ 0.00855880795496
$ 0.00855880795496$ 0.00855880795496

-0.49%

+0.07%

-1.63%

-1.63%

IDEX (IDEX) reaalajas hind on $ 0.02664. Viimase 24 tunni jooksul IDEX kaubeldud madalaim $ 0.02608 ja kõrgeim $ 0.02709 näitab aktiivset turu volatiivsust. IDEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.97451541 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00855880795496.

Lüliajalise tootluse osas on IDEX muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -1.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IDEX (IDEX) – turuteave

No.809

$ 25.86M
$ 25.86M$ 25.86M

$ 264.25K
$ 264.25K$ 264.25K

$ 26.64M
$ 26.64M$ 26.64M

970.70M
970.70M 970.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

IDEX praegune turukapitalisatsioon on $ 25.86M $ 264.25K 24 tunnise kauplemismahuga. IDEX ringlev varu on 970.70M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

IDEX (IDEX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse IDEX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000186+0.07%
30 päeva$ +0.00642+31.75%
60 päeva$ +0.00706+36.05%
90 päeva$ +0.00098+3.81%
IDEX Hinnamuutus täna

Täna registreeris IDEX muutuse $ +0.0000186 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

IDEX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00642 (+31.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

IDEX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IDEX $ +0.00706 (+36.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

IDEX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00098 (+3.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada IDEX (IDEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe IDEX hinnaajaloo lehte.

Mis on IDEX (IDEX)

IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours.

IDEX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IDEX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IDEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse IDEX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IDEX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

IDEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on IDEX (IDEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IDEX (IDEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IDEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IDEX hinna ennustust kohe!

IDEX (IDEX) tokenoomika

IDEX (IDEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

IDEX (IDEX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas IDEX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IDEX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IDEX kohalike valuutade suhtes

IDEX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest IDEX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse IDEX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IDEX kohta

Kui palju on IDEX (IDEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas IDEX hind USD on 0.02664 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IDEX/USD hind?
Praegune hind IDEX/USD on $ 0.02664. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IDEX turukapitalisatsioon?
IDEX turukapitalisatsioon on $ 25.86M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IDEX ringlev varu?
IDEX ringlev varu on 970.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IDEX (ATH) hind?
IDEX saavutab ATH hinna summas 0.97451541 USD.
Mis oli kõigi aegade IDEX madalaim (ATL) hind?
IDEX nägi ATL hinda summas 0.00855880795496 USD.
Milline on IDEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IDEX kauplemismaht on $ 264.25K USD.
Kas IDEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
IDEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IDEX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

