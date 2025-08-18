IDEX (IDEX) reaalajas hind on $ 0.02664. Viimase 24 tunni jooksul IDEX kaubeldud madalaim $ 0.02608 ja kõrgeim $ 0.02709 näitab aktiivset turu volatiivsust. IDEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.97451541 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00855880795496.
Lüliajalise tootluse osas on IDEX muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -1.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IDEX (IDEX) – turuteave
IDEX praegune turukapitalisatsioon on $ 25.86M$ 264.25K 24 tunnise kauplemismahuga. IDEX ringlev varu on 970.70M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
IDEX (IDEX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse IDEX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000186
+0.07%
30 päeva
$ +0.00642
+31.75%
60 päeva
$ +0.00706
+36.05%
90 päeva
$ +0.00098
+3.81%
IDEX Hinnamuutus täna
Täna registreeris IDEX muutuse $ +0.0000186 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
IDEX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00642 (+31.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
IDEX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IDEX $ +0.00706 (+36.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
IDEX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00098 (+3.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada IDEX (IDEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours.
IDEX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IDEX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IDEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse IDEX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IDEX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
IDEX hinna ennustus (USD)
Kui palju on IDEX (IDEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IDEX (IDEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IDEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
IDEX (IDEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
IDEX (IDEX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas IDEX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IDEX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
