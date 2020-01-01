IDEX (IDEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IDEX (IDEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

IDEX (IDEX) teave IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours. Ametlik veebisait: https://idex.io/ Valge raamat: https://docs.idex.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae

IDEX (IDEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IDEX (IDEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.15M $ 24.15M $ 24.15M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 970.70M $ 970.70M $ 970.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.88M $ 24.88M $ 24.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.97478 $ 0.97478 $ 0.97478 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 Praegune hind: $ 0.02488 $ 0.02488 $ 0.02488 Lisateave IDEX (IDEX) hinna kohta

IDEX (IDEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IDEX (IDEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IDEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IDEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IDEX tokeni tokenoomikat, avastage IDEX tokeni reaalajas hinda!

IDEX (IDEX) hinna ajalugu IDEX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IDEX hinna ajalugu kohe!

