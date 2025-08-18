Mis on SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID hinna ennustus (USD)

Kui palju on SPACE ID (ID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SPACE ID (ID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SPACE ID nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SPACE ID hinna ennustust kohe!

SPACE ID (ID) tokenoomika

SPACE ID (ID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ID kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SPACE ID ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SPACE ID võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SPACE ID kohta Kui palju on SPACE ID (ID) tänapäeval väärt? Reaalajas ID hind USD on 0.1695 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ID/USD hind? $ 0.1695 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ID/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SPACE ID turukapitalisatsioon? ID turukapitalisatsioon on $ 184.27M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ID ringlev varu? ID ringlev varu on 1.09B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ID (ATH) hind? ID saavutab ATH hinna summas 1.829245193291274 USD . Mis oli kõigi aegade ID madalaim (ATL) hind? ID nägi ATL hinda summas 0.1348710561542328 USD . Milline on ID kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ID kauplemismaht on $ 511.74K USD . Kas ID sel aastal kõrgemale ka suundub? ID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ID hinna ennustust

SPACE ID (ID) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

