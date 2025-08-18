SPACE ID (ID) reaalajas hind on $ 0.1695. Viimase 24 tunni jooksul ID kaubeldud madalaim $ 0.1642 ja kõrgeim $ 0.1707 näitab aktiivset turu volatiivsust. IDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.829245193291274 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1348710561542328.
Lüliajalise tootluse osas on ID muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.35% 24 tunni vältel -2.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SPACE ID (ID) – turuteave
$ 184.27M
$ 511.74K
$ 339.00M
1.09B
2,000,000,000
1,995,195,090.733769
54.35%
ETH
SPACE ID praegune turukapitalisatsioon on $ 184.27M$ 511.74K 24 tunnise kauplemismahuga. ID ringlev varu on 1.09B, mille koguvaru on 1995195090.733769. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 339.00M.
SPACE ID (ID) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SPACE ID tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000595
-0.35%
30 päeva
$ -0.0125
-6.87%
60 päeva
$ +0.0138
+8.86%
90 päeva
$ -0.0327
-16.18%
SPACE ID Hinnamuutus täna
Täna registreeris ID muutuse $ -0.000595 (-0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SPACE ID 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0125 (-6.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SPACE ID 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ID $ +0.0138 (+8.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SPACE ID 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0327 (-16.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SPACE ID (ID) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.
SPACE ID hinna ennustus (USD)
Kui palju on SPACE ID (ID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SPACE ID (ID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SPACE ID nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SPACE ID (ID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.