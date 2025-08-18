Rohkem infot ID

SPACE ID logo

SPACE ID hind(ID)

1 ID/USD reaalajas hind:

$0.1695
-0.35%1D
USD
SPACE ID (ID) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:18:10 (UTC+8)

SPACE ID (ID) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1642
24 h madal
$ 0.1707
24 h kõrge

$ 0.1642
$ 0.1707
$ 1.829245193291274
$ 0.1348710561542328
+0.05%

-0.35%

-2.59%

-2.59%

SPACE ID (ID) reaalajas hind on $ 0.1695. Viimase 24 tunni jooksul ID kaubeldud madalaim $ 0.1642 ja kõrgeim $ 0.1707 näitab aktiivset turu volatiivsust. IDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.829245193291274 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1348710561542328.

Lüliajalise tootluse osas on ID muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.35% 24 tunni vältel -2.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SPACE ID (ID) – turuteave

No.252

$ 184.27M
$ 511.74K
$ 339.00M
1.09B
2,000,000,000
1,995,195,090.733769
54.35%

ETH

SPACE ID praegune turukapitalisatsioon on $ 184.27M $ 511.74K 24 tunnise kauplemismahuga. ID ringlev varu on 1.09B, mille koguvaru on 1995195090.733769. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 339.00M.

SPACE ID (ID) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SPACE ID tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000595-0.35%
30 päeva$ -0.0125-6.87%
60 päeva$ +0.0138+8.86%
90 päeva$ -0.0327-16.18%
SPACE ID Hinnamuutus täna

Täna registreeris ID muutuse $ -0.000595 (-0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SPACE ID 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0125 (-6.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SPACE ID 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ID $ +0.0138 (+8.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SPACE ID 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0327 (-16.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SPACE ID (ID) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SPACE ID hinnaajaloo lehte.

Mis on SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SPACE ID investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ID panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SPACE ID kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SPACE ID ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SPACE ID hinna ennustus (USD)

Kui palju on SPACE ID (ID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SPACE ID (ID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SPACE ID nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SPACE ID hinna ennustust kohe!

SPACE ID (ID) tokenoomika

SPACE ID (ID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SPACE ID (ID) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SPACE ID osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SPACE ID osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ID kohalike valuutade suhtes

1 SPACE ID(ID)/VND
1 SPACE ID(ID)/AUD
1 SPACE ID(ID)/GBP
1 SPACE ID(ID)/EUR
1 SPACE ID(ID)/USD
1 SPACE ID(ID)/MYR
1 SPACE ID(ID)/TRY
1 SPACE ID(ID)/JPY
1 SPACE ID(ID)/ARS
1 SPACE ID(ID)/RUB
1 SPACE ID(ID)/INR
1 SPACE ID(ID)/IDR
1 SPACE ID(ID)/KRW
1 SPACE ID(ID)/PHP
1 SPACE ID(ID)/EGP
1 SPACE ID(ID)/BRL
1 SPACE ID(ID)/CAD
1 SPACE ID(ID)/BDT
1 SPACE ID(ID)/NGN
1 SPACE ID(ID)/UAH
1 SPACE ID(ID)/VES
1 SPACE ID(ID)/CLP
1 SPACE ID(ID)/PKR
1 SPACE ID(ID)/KZT
1 SPACE ID(ID)/THB
1 SPACE ID(ID)/TWD
1 SPACE ID(ID)/AED
1 SPACE ID(ID)/CHF
1 SPACE ID(ID)/HKD
1 SPACE ID(ID)/AMD
1 SPACE ID(ID)/MAD
1 SPACE ID(ID)/MXN
1 SPACE ID(ID)/PLN
1 SPACE ID(ID)/RON
1 SPACE ID(ID)/SEK
1 SPACE ID(ID)/BGN
1 SPACE ID(ID)/HUF
1 SPACE ID(ID)/CZK
1 SPACE ID(ID)/KWD
1 SPACE ID(ID)/ILS
1 SPACE ID(ID)/NOK
1 SPACE ID(ID)/NZD
SPACE ID ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SPACE ID võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SPACE ID ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SPACE ID kohta

Kui palju on SPACE ID (ID) tänapäeval väärt?
Reaalajas ID hind USD on 0.1695 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ID/USD hind?
Praegune hind ID/USD on $ 0.1695. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SPACE ID turukapitalisatsioon?
ID turukapitalisatsioon on $ 184.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ID ringlev varu?
ID ringlev varu on 1.09B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ID (ATH) hind?
ID saavutab ATH hinna summas 1.829245193291274 USD.
Mis oli kõigi aegade ID madalaim (ATL) hind?
ID nägi ATL hinda summas 0.1348710561542328 USD.
Milline on ID kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ID kauplemismaht on $ 511.74K USD.
Kas ID sel aastal kõrgemale ka suundub?
ID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ID hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:18:10 (UTC+8)

SPACE ID (ID) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

