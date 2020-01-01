SPACE ID (ID) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SPACE ID (ID) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SPACE ID (ID) teave SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. Ametlik veebisait: https://space.id Valge raamat: https://docs.space.id Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 Ostke ID kohe!

SPACE ID (ID) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SPACE ID (ID) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 168.40M $ 168.40M $ 168.40M Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 309.80M $ 309.80M $ 309.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.8377 $ 1.8377 $ 1.8377 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 Praegune hind: $ 0.1549 $ 0.1549 $ 0.1549 Lisateave SPACE ID (ID) hinna kohta

SPACE ID (ID) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SPACE ID (ID) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ID tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ID tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ID tokeni tokenoomikat, avastage ID tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ID Kas olete huvitatud SPACE ID (ID) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ID ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ID MEXC-ist osta!

SPACE ID (ID) hinna ajalugu ID hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ID hinna ajalugu kohe!

ID – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ID võiks suunduda? Meie ID hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ID tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!