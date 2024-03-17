ID

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

NimiID

KohtNo.250

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.94%

Ringlev varu1,099,792,313.4004354

Maksimaalne varu2,000,000,000

Koguvaru1,995,195,090.733769

Ringluse määr0.5498%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.829245193291274,2024-03-17

Madalaim hind0.1348710561542328,2025-06-22

Avalik plokiahelETH

TutvustusSPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
ID/USDT
SPACE ID
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (ID)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
ID/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (ID)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...