Handshake (HNS) reaalajas hind on $ 0.010141. Viimase 24 tunni jooksul HNS kaubeldud madalaim $ 0.010006 ja kõrgeim $ 0.010534 näitab aktiivset turu volatiivsust. HNSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.85278518 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005236327072680755.
Lüliajalise tootluse osas on HNS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +22.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Handshake (HNS) – turuteave
No.1312
$ 6.83M
$ 2.02K
$ 20.69M
673.24M
2,040,000,000
2,040,000,000
33.00%
2020-03-05 00:00:00
HNS
Handshake praegune turukapitalisatsioon on $ 6.83M$ 2.02K 24 tunnise kauplemismahuga. HNS ringlev varu on 673.24M, mille koguvaru on 2040000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.69M.
Handshake (HNS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Handshake tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.002971
+41.43%
60 päeva
$ +0.003887
+62.15%
90 päeva
$ +0.002737
+36.96%
Handshake Hinnamuutus täna
Täna registreeris HNS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Handshake 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002971 (+41.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Handshake 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HNS $ +0.003887 (+62.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Handshake 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002737 (+36.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Handshake (HNS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.
Handshake hinna ennustus (USD)
Kui palju on Handshake (HNS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Handshake (HNS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Handshake nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Handshake (HNS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HNS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Handshake (HNS) ostujuhend
