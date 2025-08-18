Rohkem infot HNS

Handshake hind(HNS)

$0.010141
0.00%1D
USD
Handshake (HNS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:17:05 (UTC+8)

Handshake (HNS) hinna teave (USD)

$ 0.010006
24 h madal
$ 0.010534
24 h kõrge

Handshake (HNS) reaalajas hind on $ 0.010141. Viimase 24 tunni jooksul HNS kaubeldud madalaim $ 0.010006 ja kõrgeim $ 0.010534 näitab aktiivset turu volatiivsust. HNSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.85278518 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005236327072680755.

Lüliajalise tootluse osas on HNS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +22.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Handshake (HNS) – turuteave

No.1312

33.00%

2020-03-05 00:00:00

HNS

Handshake praegune turukapitalisatsioon on $ 6.83M $ 2.02K 24 tunnise kauplemismahuga. HNS ringlev varu on 673.24M, mille koguvaru on 2040000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.69M.

Handshake (HNS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Handshake tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.002971+41.43%
60 päeva$ +0.003887+62.15%
90 päeva$ +0.002737+36.96%
Handshake Hinnamuutus täna

Täna registreeris HNS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Handshake 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002971 (+41.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Handshake 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HNS $ +0.003887 (+62.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Handshake 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002737 (+36.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Handshake (HNS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Handshake hinnaajaloo lehte.

Mis on Handshake (HNS)

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Handshake on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Handshake investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HNS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Handshake kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Handshake ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Handshake hinna ennustus (USD)

Kui palju on Handshake (HNS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Handshake (HNS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Handshake nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Handshake hinna ennustust kohe!

Handshake (HNS) tokenoomika

Handshake (HNS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HNS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Handshake (HNS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Handshake osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Handshake osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HNS kohalike valuutade suhtes

Handshake ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Handshake võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Handshake ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Handshake kohta

Kui palju on Handshake (HNS) tänapäeval väärt?
Reaalajas HNS hind USD on 0.010141 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HNS/USD hind?
Praegune hind HNS/USD on $ 0.010141. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Handshake turukapitalisatsioon?
HNS turukapitalisatsioon on $ 6.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HNS ringlev varu?
HNS ringlev varu on 673.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HNS (ATH) hind?
HNS saavutab ATH hinna summas 0.85278518 USD.
Mis oli kõigi aegade HNS madalaim (ATL) hind?
HNS nägi ATL hinda summas 0.005236327072680755 USD.
Milline on HNS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HNS kauplemismaht on $ 2.02K USD.
Kas HNS sel aastal kõrgemale ka suundub?
HNS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HNS hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:17:05 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

