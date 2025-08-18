Mis on Handshake (HNS)

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Handshake kohta Kui palju on Handshake (HNS) tänapäeval väärt? Reaalajas HNS hind USD on 0.010141 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HNS/USD hind? $ 0.010141 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HNS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Handshake turukapitalisatsioon? HNS turukapitalisatsioon on $ 6.83M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HNS ringlev varu? HNS ringlev varu on 673.24M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HNS (ATH) hind? HNS saavutab ATH hinna summas 0.85278518 USD . Mis oli kõigi aegade HNS madalaim (ATL) hind? HNS nägi ATL hinda summas 0.005236327072680755 USD . Milline on HNS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HNS kauplemismaht on $ 2.02K USD . Kas HNS sel aastal kõrgemale ka suundub? HNS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HNS hinna ennustust

