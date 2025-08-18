Rohkem infot GUN

GUN Hinnainfo

GUN Valge raamat

GUN Ametlik veebisait

GUN Tokenoomika

GUN Hinnaprognoos

GUN Ajalugu

GUN – ostujuhend

GUN-usaldusraha valuutakonverter

GUN Hetketurg

GUN USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GUNZ logo

GUNZ hind(GUN)

1 GUN/USD reaalajas hind:

$0.02858
$0.02858$0.02858
-1.65%1D
USD
GUNZ (GUN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:34:38 (UTC+8)

GUNZ (GUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02769
$ 0.02769$ 0.02769
24 h madal
$ 0.02919
$ 0.02919$ 0.02919
24 h kõrge

$ 0.02769
$ 0.02769$ 0.02769

$ 0.02919
$ 0.02919$ 0.02919

$ 0.11519365257037809
$ 0.11519365257037809$ 0.11519365257037809

$ 0.02068585729885456
$ 0.02068585729885456$ 0.02068585729885456

-0.94%

-1.65%

-9.88%

-9.88%

GUNZ (GUN) reaalajas hind on $ 0.02858. Viimase 24 tunni jooksul GUN kaubeldud madalaim $ 0.02769 ja kõrgeim $ 0.02919 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11519365257037809 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02068585729885456.

Lüliajalise tootluse osas on GUN muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, -1.65% 24 tunni vältel -9.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GUNZ (GUN) – turuteave

No.768

$ 29.66M
$ 29.66M$ 29.66M

$ 342.72K
$ 342.72K$ 342.72K

$ 285.80M
$ 285.80M$ 285.80M

1.04B
1.04B 1.04B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10.37%

GUNZ

GUNZ praegune turukapitalisatsioon on $ 29.66M $ 342.72K 24 tunnise kauplemismahuga. GUN ringlev varu on 1.04B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 285.80M.

GUNZ (GUN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GUNZ tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004795-1.65%
30 päeva$ -0.00567-16.56%
60 päeva$ +0.00311+12.21%
90 päeva$ -0.02254-44.10%
GUNZ Hinnamuutus täna

Täna registreeris GUN muutuse $ -0.0004795 (-1.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GUNZ 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00567 (-16.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GUNZ 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GUN $ +0.00311 (+12.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GUNZ 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02254 (-44.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GUNZ (GUN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GUNZ hinnaajaloo lehte.

Mis on GUNZ (GUN)

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

GUNZ on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GUNZ investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GUN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GUNZ kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GUNZ ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GUNZ hinna ennustus (USD)

Kui palju on GUNZ (GUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GUNZ (GUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GUNZ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GUNZ hinna ennustust kohe!

GUNZ (GUN) tokenoomika

GUNZ (GUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GUNZ (GUN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GUNZ osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GUNZ osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GUN kohalike valuutade suhtes

1 GUNZ(GUN)/VND
752.0827
1 GUNZ(GUN)/AUD
A$0.0434416
1 GUNZ(GUN)/GBP
0.0208634
1 GUNZ(GUN)/EUR
0.024293
1 GUNZ(GUN)/USD
$0.02858
1 GUNZ(GUN)/MYR
RM0.1203218
1 GUNZ(GUN)/TRY
1.1657782
1 GUNZ(GUN)/JPY
¥4.20126
1 GUNZ(GUN)/ARS
ARS$37.0685458
1 GUNZ(GUN)/RUB
2.2781118
1 GUNZ(GUN)/INR
2.5010358
1 GUNZ(GUN)/IDR
Rp460.9676774
1 GUNZ(GUN)/KRW
39.6941904
1 GUNZ(GUN)/PHP
1.616199
1 GUNZ(GUN)/EGP
￡E.1.3792708
1 GUNZ(GUN)/BRL
R$0.154332
1 GUNZ(GUN)/CAD
C$0.0394404
1 GUNZ(GUN)/BDT
3.4707552
1 GUNZ(GUN)/NGN
43.8342892
1 GUNZ(GUN)/UAH
1.1777818
1 GUNZ(GUN)/VES
Bs3.8583
1 GUNZ(GUN)/CLP
$27.55112
1 GUNZ(GUN)/PKR
Rs8.0961424
1 GUNZ(GUN)/KZT
15.4734978
1 GUNZ(GUN)/THB
฿0.9257062
1 GUNZ(GUN)/TWD
NT$0.8582574
1 GUNZ(GUN)/AED
د.إ0.1048886
1 GUNZ(GUN)/CHF
Fr0.022864
1 GUNZ(GUN)/HKD
HK$0.2234956
1 GUNZ(GUN)/AMD
֏10.9249908
1 GUNZ(GUN)/MAD
.د.م0.2569342
1 GUNZ(GUN)/MXN
$0.5393046
1 GUNZ(GUN)/PLN
0.1040312
1 GUNZ(GUN)/RON
лв0.1234656
1 GUNZ(GUN)/SEK
kr0.272939
1 GUNZ(GUN)/BGN
лв0.0477286
1 GUNZ(GUN)/HUF
Ft9.648608
1 GUNZ(GUN)/CZK
0.597322
1 GUNZ(GUN)/KWD
د.ك0.0087169
1 GUNZ(GUN)/ILS
0.0963146
1 GUNZ(GUN)/NOK
kr0.2912302
1 GUNZ(GUN)/NZD
$0.0480144

GUNZ ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GUNZ võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GUNZ ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GUNZ kohta

Kui palju on GUNZ (GUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas GUN hind USD on 0.02858 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GUN/USD hind?
Praegune hind GUN/USD on $ 0.02858. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GUNZ turukapitalisatsioon?
GUN turukapitalisatsioon on $ 29.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GUN ringlev varu?
GUN ringlev varu on 1.04B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUN (ATH) hind?
GUN saavutab ATH hinna summas 0.11519365257037809 USD.
Mis oli kõigi aegade GUN madalaim (ATL) hind?
GUN nägi ATL hinda summas 0.02068585729885456 USD.
Milline on GUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GUN kauplemismaht on $ 342.72K USD.
Kas GUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
GUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:34:38 (UTC+8)

GUNZ (GUN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GUN/USD kalkulaator

Summa

GUN
GUN
USD
USD

1 GUN = 0.02858 USD

Kauplemine: GUN

GUNUSDC
$0.02862
$0.02862$0.02862
-1.75%
GUNUSDT
$0.02858
$0.02858$0.02858
-1.68%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu