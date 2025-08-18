GUNZ (GUN) reaalajas hind on $ 0.02858. Viimase 24 tunni jooksul GUN kaubeldud madalaim $ 0.02769 ja kõrgeim $ 0.02919 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11519365257037809 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02068585729885456.
Lüliajalise tootluse osas on GUN muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, -1.65% 24 tunni vältel -9.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GUNZ (GUN) – turuteave
$ 29.66M
$ 342.72K
$ 285.80M
1.04B
10,000,000,000
10,000,000,000
10.37%
GUNZ
GUNZ praegune turukapitalisatsioon on $ 29.66M$ 342.72K 24 tunnise kauplemismahuga. GUN ringlev varu on 1.04B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 285.80M.
GUNZ (GUN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GUNZ tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0004795
-1.65%
30 päeva
$ -0.00567
-16.56%
60 päeva
$ +0.00311
+12.21%
90 päeva
$ -0.02254
-44.10%
GUNZ Hinnamuutus täna
Täna registreeris GUN muutuse $ -0.0004795 (-1.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GUNZ 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00567 (-16.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GUNZ 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GUN $ +0.00311 (+12.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GUNZ 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02254 (-44.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GUNZ (GUN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.
GUNZ hinna ennustus (USD)
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.