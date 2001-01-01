GUNZ (GUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GUNZ (GUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GUNZ (GUN) teave GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development. Ametlik veebisait: https://gunbygunz.com/ Valge raamat: http://www.gunbygunz.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/3jUf2RTyXp867piSB2dt8uUcNiLDW58asjGtXkRAkBbe Ostke GUN kohe!

GUNZ (GUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GUNZ (GUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.17M $ 27.17M $ 27.17M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 261.80M $ 261.80M $ 261.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2001 $ 0.2001 $ 0.2001 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02068585729885456 $ 0.02068585729885456 $ 0.02068585729885456 Praegune hind: $ 0.02618 $ 0.02618 $ 0.02618 Lisateave GUNZ (GUN) hinna kohta

GUNZ (GUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GUNZ (GUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GUN tokeni tokenoomikat, avastage GUN tokeni reaalajas hinda!

GUNZ (GUN) hinna ajalugu GUN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GUN hinna ajalugu kohe!

GUN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GUN võiks suunduda? Meie GUN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GUN tokeni hinna ennustust kohe!

