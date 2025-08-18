GoPlus Security (GPS) reaalajas hind on $ 0.014427. Viimase 24 tunni jooksul GPS kaubeldud madalaim $ 0.014315 ja kõrgeim $ 0.014924 näitab aktiivset turu volatiivsust. GPSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2201465019981962 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014007235979632604.
Lüliajalise tootluse osas on GPS muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.88% 24 tunni vältel -17.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GoPlus Security (GPS) – turuteave
GoPlus Security praegune turukapitalisatsioon on $ 37.82M$ 69.96K 24 tunnise kauplemismahuga. GPS ringlev varu on 2.62B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 144.27M.
GoPlus Security (GPS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GoPlus Security tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00012804
-0.88%
30 päeva
$ -0.009332
-39.28%
60 päeva
$ -0.007967
-35.58%
90 päeva
$ -0.008441
-36.92%
GoPlus Security Hinnamuutus täna
Täna registreeris GPS muutuse $ -0.00012804 (-0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GoPlus Security 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.009332 (-39.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GoPlus Security 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GPS $ -0.007967 (-35.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GoPlus Security 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.008441 (-36.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GoPlus Security (GPS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.
GoPlus Security hinna ennustus (USD)
Kui palju on GoPlus Security (GPS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GoPlus Security (GPS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GoPlus Security nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GoPlus Security (GPS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GPS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
