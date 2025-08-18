Rohkem infot GPS

GoPlus Security logo

GoPlus Security hind(GPS)

1 GPS/USD reaalajas hind:

$0.014422
$0.014422$0.014422
-0.88%1D
USD
GoPlus Security (GPS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:33:12 (UTC+8)

GoPlus Security (GPS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.014315
$ 0.014315$ 0.014315
24 h madal
$ 0.014924
$ 0.014924$ 0.014924
24 h kõrge

$ 0.014315
$ 0.014315$ 0.014315

$ 0.014924
$ 0.014924$ 0.014924

$ 0.2201465019981962
$ 0.2201465019981962$ 0.2201465019981962

$ 0.014007235979632604
$ 0.014007235979632604$ 0.014007235979632604

-0.18%

-0.88%

-17.71%

-17.71%

GoPlus Security (GPS) reaalajas hind on $ 0.014427. Viimase 24 tunni jooksul GPS kaubeldud madalaim $ 0.014315 ja kõrgeim $ 0.014924 näitab aktiivset turu volatiivsust. GPSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2201465019981962 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014007235979632604.

Lüliajalise tootluse osas on GPS muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.88% 24 tunni vältel -17.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GoPlus Security (GPS) – turuteave

No.675

$ 37.82M
$ 37.82M$ 37.82M

$ 69.96K
$ 69.96K$ 69.96K

$ 144.27M
$ 144.27M$ 144.27M

2.62B
2.62B 2.62B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.21%

BASE

GoPlus Security praegune turukapitalisatsioon on $ 37.82M $ 69.96K 24 tunnise kauplemismahuga. GPS ringlev varu on 2.62B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 144.27M.

GoPlus Security (GPS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GoPlus Security tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00012804-0.88%
30 päeva$ -0.009332-39.28%
60 päeva$ -0.007967-35.58%
90 päeva$ -0.008441-36.92%
GoPlus Security Hinnamuutus täna

Täna registreeris GPS muutuse $ -0.00012804 (-0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GoPlus Security 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.009332 (-39.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GoPlus Security 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GPS $ -0.007967 (-35.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GoPlus Security 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.008441 (-36.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GoPlus Security (GPS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GoPlus Security hinnaajaloo lehte.

Mis on GoPlus Security (GPS)

GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.

GoPlus Security on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GoPlus Security investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GPS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GoPlus Security kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GoPlus Security ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GoPlus Security hinna ennustus (USD)

Kui palju on GoPlus Security (GPS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GoPlus Security (GPS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GoPlus Security nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GoPlus Security hinna ennustust kohe!

GoPlus Security (GPS) tokenoomika

GoPlus Security (GPS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GPS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GoPlus Security (GPS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GoPlus Security osta? Protsess on lihtne ja kiire!

GPS kohalike valuutade suhtes

1 GoPlus Security(GPS)/VND
379.646505
1 GoPlus Security(GPS)/AUD
A$0.02192904
1 GoPlus Security(GPS)/GBP
0.01053171
1 GoPlus Security(GPS)/EUR
0.01226295
1 GoPlus Security(GPS)/USD
$0.014427
1 GoPlus Security(GPS)/MYR
RM0.06073767
1 GoPlus Security(GPS)/TRY
0.58847733
1 GoPlus Security(GPS)/JPY
¥2.120769
1 GoPlus Security(GPS)/ARS
ARS$18.71196327
1 GoPlus Security(GPS)/RUB
1.14997617
1 GoPlus Security(GPS)/INR
1.26250677
1 GoPlus Security(GPS)/IDR
Rp232.69351581
1 GoPlus Security(GPS)/KRW
20.03737176
1 GoPlus Security(GPS)/PHP
0.81584685
1 GoPlus Security(GPS)/EGP
￡E.0.69624702
1 GoPlus Security(GPS)/BRL
R$0.0779058
1 GoPlus Security(GPS)/CAD
C$0.01990926
1 GoPlus Security(GPS)/BDT
1.75201488
1 GoPlus Security(GPS)/NGN
22.12726698
1 GoPlus Security(GPS)/UAH
0.59453667
1 GoPlus Security(GPS)/VES
Bs1.947645
1 GoPlus Security(GPS)/CLP
$13.907628
1 GoPlus Security(GPS)/PKR
Rs4.08688056
1 GoPlus Security(GPS)/KZT
7.81092207
1 GoPlus Security(GPS)/THB
฿0.46729053
1 GoPlus Security(GPS)/TWD
NT$0.43324281
1 GoPlus Security(GPS)/AED
د.إ0.05294709
1 GoPlus Security(GPS)/CHF
Fr0.0115416
1 GoPlus Security(GPS)/HKD
HK$0.11281914
1 GoPlus Security(GPS)/AMD
֏5.51486502
1 GoPlus Security(GPS)/MAD
.د.م0.12969873
1 GoPlus Security(GPS)/MXN
$0.27223749
1 GoPlus Security(GPS)/PLN
0.05251428
1 GoPlus Security(GPS)/RON
лв0.06232464
1 GoPlus Security(GPS)/SEK
kr0.13777785
1 GoPlus Security(GPS)/BGN
лв0.02409309
1 GoPlus Security(GPS)/HUF
Ft4.8705552
1 GoPlus Security(GPS)/CZK
0.3015243
1 GoPlus Security(GPS)/KWD
د.ك0.004400235
1 GoPlus Security(GPS)/ILS
0.04861899
1 GoPlus Security(GPS)/NOK
kr0.14701113
1 GoPlus Security(GPS)/NZD
$0.02423736

GoPlus Security ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GoPlus Security võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GoPlus Security ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GoPlus Security kohta

Kui palju on GoPlus Security (GPS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GPS hind USD on 0.014427 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GPS/USD hind?
Praegune hind GPS/USD on $ 0.014427. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GoPlus Security turukapitalisatsioon?
GPS turukapitalisatsioon on $ 37.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GPS ringlev varu?
GPS ringlev varu on 2.62B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GPS (ATH) hind?
GPS saavutab ATH hinna summas 0.2201465019981962 USD.
Mis oli kõigi aegade GPS madalaim (ATL) hind?
GPS nägi ATL hinda summas 0.014007235979632604 USD.
Milline on GPS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GPS kauplemismaht on $ 69.96K USD.
Kas GPS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GPS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GPS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:33:12 (UTC+8)

GoPlus Security (GPS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

