Flux (FLUX) reaalajas hind on $ 0.2179. Viimase 24 tunni jooksul FLUX kaubeldud madalaim $ 0.2147 ja kõrgeim $ 0.2241 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLUXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.167981738804332 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01697851.
Lüliajalise tootluse osas on FLUX muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -1.93% 24 tunni vältel -7.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Flux (FLUX) – turuteave
No.423
$ 83.49M
$ 647.33K
$ 95.88M
383.17M
440,000,000
383,173,859.4991484
87.08%
ZEL
Flux praegune turukapitalisatsioon on $ 83.49M$ 647.33K 24 tunnise kauplemismahuga. FLUX ringlev varu on 383.17M, mille koguvaru on 383173859.4991484. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 95.88M.
Flux (FLUX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Flux tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00429
-1.93%
30 päeva
$ -0.0406
-15.71%
60 päeva
$ +0.029
+15.35%
90 päeva
$ -0.0696
-24.21%
Flux Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLUX muutuse $ -0.00429 (-1.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Flux 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0406 (-15.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Flux 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLUX $ +0.029 (+15.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Flux 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0696 (-24.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Flux (FLUX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.
Flux on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Flux investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FLUX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Flux kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Flux ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Flux hinna ennustus (USD)
Kui palju on Flux (FLUX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flux (FLUX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flux nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Flux (FLUX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLUX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Flux (FLUX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Flux osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Flux osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
