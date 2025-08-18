Rohkem infot FLUX

FLUX Hinnainfo

FLUX Valge raamat

FLUX Ametlik veebisait

FLUX Tokenoomika

FLUX Hinnaprognoos

FLUX Ajalugu

FLUX – ostujuhend

FLUX-usaldusraha valuutakonverter

FLUX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Flux logo

Flux hind(FLUX)

1 FLUX/USD reaalajas hind:

$0.218
$0.218$0.218
-1.93%1D
USD
Flux (FLUX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:29:51 (UTC+8)

Flux (FLUX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2147
$ 0.2147$ 0.2147
24 h madal
$ 0.2241
$ 0.2241$ 0.2241
24 h kõrge

$ 0.2147
$ 0.2147$ 0.2147

$ 0.2241
$ 0.2241$ 0.2241

$ 4.167981738804332
$ 4.167981738804332$ 4.167981738804332

$ 0.01697851
$ 0.01697851$ 0.01697851

-0.23%

-1.93%

-7.56%

-7.56%

Flux (FLUX) reaalajas hind on $ 0.2179. Viimase 24 tunni jooksul FLUX kaubeldud madalaim $ 0.2147 ja kõrgeim $ 0.2241 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLUXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.167981738804332 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01697851.

Lüliajalise tootluse osas on FLUX muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -1.93% 24 tunni vältel -7.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Flux (FLUX) – turuteave

No.423

$ 83.49M
$ 83.49M$ 83.49M

$ 647.33K
$ 647.33K$ 647.33K

$ 95.88M
$ 95.88M$ 95.88M

383.17M
383.17M 383.17M

440,000,000
440,000,000 440,000,000

383,173,859.4991484
383,173,859.4991484 383,173,859.4991484

87.08%

ZEL

Flux praegune turukapitalisatsioon on $ 83.49M $ 647.33K 24 tunnise kauplemismahuga. FLUX ringlev varu on 383.17M, mille koguvaru on 383173859.4991484. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 95.88M.

Flux (FLUX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Flux tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00429-1.93%
30 päeva$ -0.0406-15.71%
60 päeva$ +0.029+15.35%
90 päeva$ -0.0696-24.21%
Flux Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLUX muutuse $ -0.00429 (-1.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Flux 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0406 (-15.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Flux 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLUX $ +0.029 (+15.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Flux 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0696 (-24.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Flux (FLUX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Flux hinnaajaloo lehte.

Mis on Flux (FLUX)

Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

Flux on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Flux investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLUX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Flux kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Flux ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Flux hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flux (FLUX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flux (FLUX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flux nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Flux hinna ennustust kohe!

Flux (FLUX) tokenoomika

Flux (FLUX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLUX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Flux (FLUX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Flux osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Flux osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLUX kohalike valuutade suhtes

1 Flux(FLUX)/VND
5,734.0385
1 Flux(FLUX)/AUD
A$0.331208
1 Flux(FLUX)/GBP
0.159067
1 Flux(FLUX)/EUR
0.185215
1 Flux(FLUX)/USD
$0.2179
1 Flux(FLUX)/MYR
RM0.917359
1 Flux(FLUX)/TRY
8.888141
1 Flux(FLUX)/JPY
¥32.0313
1 Flux(FLUX)/ARS
ARS$282.618479
1 Flux(FLUX)/RUB
17.368809
1 Flux(FLUX)/INR
19.068429
1 Flux(FLUX)/IDR
Rp3,514.515637
1 Flux(FLUX)/KRW
302.636952
1 Flux(FLUX)/PHP
12.322245
1 Flux(FLUX)/EGP
￡E.10.515854
1 Flux(FLUX)/BRL
R$1.17666
1 Flux(FLUX)/CAD
C$0.300702
1 Flux(FLUX)/BDT
26.461776
1 Flux(FLUX)/NGN
334.201946
1 Flux(FLUX)/UAH
8.979659
1 Flux(FLUX)/VES
Bs29.4165
1 Flux(FLUX)/CLP
$210.0556
1 Flux(FLUX)/PKR
Rs61.726712
1 Flux(FLUX)/KZT
117.973239
1 Flux(FLUX)/THB
฿7.057781
1 Flux(FLUX)/TWD
NT$6.543537
1 Flux(FLUX)/AED
د.إ0.799693
1 Flux(FLUX)/CHF
Fr0.17432
1 Flux(FLUX)/HKD
HK$1.703978
1 Flux(FLUX)/AMD
֏83.294454
1 Flux(FLUX)/MAD
.د.م1.958921
1 Flux(FLUX)/MXN
$4.111773
1 Flux(FLUX)/PLN
0.793156
1 Flux(FLUX)/RON
лв0.941328
1 Flux(FLUX)/SEK
kr2.080945
1 Flux(FLUX)/BGN
лв0.363893
1 Flux(FLUX)/HUF
Ft73.56304
1 Flux(FLUX)/CZK
4.55411
1 Flux(FLUX)/KWD
د.ك0.0664595
1 Flux(FLUX)/ILS
0.734323
1 Flux(FLUX)/NOK
kr2.220401
1 Flux(FLUX)/NZD
$0.366072

Flux ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Flux võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Flux ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flux kohta

Kui palju on Flux (FLUX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLUX hind USD on 0.2179 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLUX/USD hind?
Praegune hind FLUX/USD on $ 0.2179. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Flux turukapitalisatsioon?
FLUX turukapitalisatsioon on $ 83.49M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLUX ringlev varu?
FLUX ringlev varu on 383.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLUX (ATH) hind?
FLUX saavutab ATH hinna summas 4.167981738804332 USD.
Mis oli kõigi aegade FLUX madalaim (ATL) hind?
FLUX nägi ATL hinda summas 0.01697851 USD.
Milline on FLUX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLUX kauplemismaht on $ 647.33K USD.
Kas FLUX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLUX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLUX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:29:51 (UTC+8)

Flux (FLUX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FLUX/USD kalkulaator

Summa

FLUX
FLUX
USD
USD

1 FLUX = 0.2179 USD

Kauplemine: FLUX

FLUXUSDT
$0.218
$0.218$0.218
-1.97%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu