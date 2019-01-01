Flux (FLUX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Flux (FLUX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Flux (FLUX) teave Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more. Ametlik veebisait: https://runonflux.com/ Valge raamat: https://fluxwhitepaper.app.runonflux.io/ Plokiahela Explorer: https://explorer.runonflux.io/ Ostke FLUX kohe!

Flux (FLUX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Flux (FLUX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 77.38M $ 77.38M $ 77.38M Koguvaru: $ 383.25M $ 383.25M $ 383.25M Ringlev varu: $ 383.25M $ 383.25M $ 383.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 88.84M $ 88.84M $ 88.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.332 $ 3.332 $ 3.332 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01697851 $ 0.01697851 $ 0.01697851 Praegune hind: $ 0.2019 $ 0.2019 $ 0.2019 Lisateave Flux (FLUX) hinna kohta

Flux (FLUX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Flux (FLUX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLUX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLUX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLUX tokeni tokenoomikat, avastage FLUX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FLUX Kas olete huvitatud Flux (FLUX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FLUX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FLUX MEXC-ist osta!

Flux (FLUX) hinna ajalugu FLUX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FLUX hinna ajalugu kohe!

FLUX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLUX võiks suunduda? Meie FLUX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLUX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!