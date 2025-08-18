StaFi (FIS) reaalajas hind on $ 0.11992. Viimase 24 tunni jooksul FIS kaubeldud madalaim $ 0.11982 ja kõrgeim $ 0.12525 näitab aktiivset turu volatiivsust. FISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.81872197 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0740675001411077.
Lüliajalise tootluse osas on FIS muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel -1.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
StaFi (FIS) – turuteave
No.1017
$ 14.13M
$ 14.13M
$ 354.28K
$ 354.28K
$ 18.50M
$ 18.50M
117.82M
117.82M
154,235,401.077
154,235,401.077
ETH
StaFi praegune turukapitalisatsioon on $ 14.13M$ 354.28K 24 tunnise kauplemismahuga. FIS ringlev varu on 117.82M, mille koguvaru on 154235401.077. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
StaFi (FIS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse StaFi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0026092
-2.13%
30 päeva
$ +0.01519
+14.50%
60 päeva
$ +0.02722
+29.36%
90 päeva
$ -0.05518
-31.52%
StaFi Hinnamuutus täna
Täna registreeris FIS muutuse $ -0.0026092 (-2.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
StaFi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01519 (+14.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
StaFi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FIS $ +0.02722 (+29.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
StaFi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05518 (-31.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada StaFi (FIS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.
StaFi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StaFi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FIS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse StaFi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StaFi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
StaFi hinna ennustus (USD)
Kui palju on StaFi (FIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StaFi (FIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StaFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
StaFi (FIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
StaFi (FIS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas StaFi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StaFi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.