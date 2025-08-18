Rohkem infot FIS

StaFi hind(FIS)

$0.11989
-2.13%1D
USD
StaFi (FIS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:41:02 (UTC+8)

StaFi (FIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.66%

-2.13%

-1.56%

-1.56%

StaFi (FIS) reaalajas hind on $ 0.11992. Viimase 24 tunni jooksul FIS kaubeldud madalaim $ 0.11982 ja kõrgeim $ 0.12525 näitab aktiivset turu volatiivsust. FISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.81872197 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0740675001411077.

Lüliajalise tootluse osas on FIS muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel -1.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StaFi (FIS) – turuteave

No.1017

ETH

StaFi praegune turukapitalisatsioon on $ 14.13M $ 354.28K 24 tunnise kauplemismahuga. FIS ringlev varu on 117.82M, mille koguvaru on 154235401.077.

StaFi (FIS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse StaFi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0026092-2.13%
30 päeva$ +0.01519+14.50%
60 päeva$ +0.02722+29.36%
90 päeva$ -0.05518-31.52%
StaFi Hinnamuutus täna

Täna registreeris FIS muutuse $ -0.0026092 (-2.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

StaFi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01519 (+14.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

StaFi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FIS $ +0.02722 (+29.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

StaFi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05518 (-31.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada StaFi (FIS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe StaFi hinnaajaloo lehte.

Mis on StaFi (FIS)

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

StaFi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StaFi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FIS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse StaFi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StaFi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

StaFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on StaFi (FIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StaFi (FIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StaFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StaFi hinna ennustust kohe!

StaFi (FIS) tokenoomika

StaFi (FIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

StaFi (FIS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas StaFi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StaFi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FIS kohalike valuutade suhtes

StaFi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest StaFi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse StaFi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StaFi kohta

Kui palju on StaFi (FIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas FIS hind USD on 0.11992 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FIS/USD hind?
Praegune hind FIS/USD on $ 0.11992. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StaFi turukapitalisatsioon?
FIS turukapitalisatsioon on $ 14.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FIS ringlev varu?
FIS ringlev varu on 117.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIS (ATH) hind?
FIS saavutab ATH hinna summas 4.81872197 USD.
Mis oli kõigi aegade FIS madalaim (ATL) hind?
FIS nägi ATL hinda summas 0.0740675001411077 USD.
Milline on FIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FIS kauplemismaht on $ 354.28K USD.
Kas FIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
FIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIS hinna ennustust.
StaFi (FIS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

