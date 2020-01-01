StaFi (FIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi StaFi (FIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StaFi (FIS) teave StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time. Ametlik veebisait: https://www.stafi.io/ Valge raamat: https://docs.stafi.io/ Plokiahela Explorer: https://stafi.subscan.io/ Ostke FIS kohe!

StaFi (FIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StaFi (FIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.78M Koguvaru: $ 153.92M Ringlev varu: $ 117.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7052 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0740675001411077 Praegune hind: $ 0.11698 Lisateave StaFi (FIS) hinna kohta

StaFi (FIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StaFi (FIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FIS tokeni tokenoomikat, avastage FIS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FIS Kas olete huvitatud StaFi (FIS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FIS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FIS MEXC-ist osta!

StaFi (FIS) hinna ajalugu FIS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FIS hinna ajalugu kohe!

FIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FIS võiks suunduda? Meie FIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FIS tokeni hinna ennustust kohe!

