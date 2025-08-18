Rohkem infot FIRO

FIRO hind(FIRO)

1 FIRO/USD reaalajas hind:

$0.5405
$0.5405$0.5405
-0.14%1D
USD
FIRO (FIRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:40:55 (UTC+8)

FIRO (FIRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5149
$ 0.5149$ 0.5149
24 h madal
$ 0.55
$ 0.55$ 0.55
24 h kõrge

$ 0.5149
$ 0.5149$ 0.5149

$ 0.55
$ 0.55$ 0.55

$ 169.99099731445312
$ 169.99099731445312$ 169.99099731445312

$ 0.2751010060310364
$ 0.2751010060310364$ 0.2751010060310364

+0.01%

-0.13%

-6.64%

-6.64%

FIRO (FIRO) reaalajas hind on $ 0.5405. Viimase 24 tunni jooksul FIRO kaubeldud madalaim $ 0.5149 ja kõrgeim $ 0.55 näitab aktiivset turu volatiivsust. FIROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 169.99099731445312 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.2751010060310364.

Lüliajalise tootluse osas on FIRO muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -6.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FIRO (FIRO) – turuteave

No.1185

$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M

$ 81.18K
$ 81.18K$ 81.18K

$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M

17.60M
17.60M 17.60M

17,600,301.05844689
17,600,301.05844689 17,600,301.05844689

2016-09-01 00:00:00

XZC

FIRO praegune turukapitalisatsioon on $ 9.51M $ 81.18K 24 tunnise kauplemismahuga. FIRO ringlev varu on 17.60M, mille koguvaru on 17600301.05844689. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

FIRO (FIRO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FIRO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000758-0.13%
30 päeva$ -0.1499-21.72%
60 päeva$ -0.1372-20.25%
90 päeva$ -0.1748-24.44%
FIRO Hinnamuutus täna

Täna registreeris FIRO muutuse $ -0.000758 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FIRO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1499 (-21.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FIRO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FIRO $ -0.1372 (-20.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FIRO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1748 (-24.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FIRO (FIRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FIRO hinnaajaloo lehte.

Mis on FIRO (FIRO)

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

FIRO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FIRO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FIRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FIRO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FIRO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FIRO hinna ennustus (USD)

Kui palju on FIRO (FIRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FIRO (FIRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FIRO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FIRO hinna ennustust kohe!

FIRO (FIRO) tokenoomika

FIRO (FIRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FIRO (FIRO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FIRO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FIRO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FIRO kohalike valuutade suhtes

1 FIRO(FIRO)/VND
14,223.2575
1 FIRO(FIRO)/AUD
A$0.826965
1 FIRO(FIRO)/GBP
0.394565
1 FIRO(FIRO)/EUR
0.459425
1 FIRO(FIRO)/USD
$0.5405
1 FIRO(FIRO)/MYR
RM2.275505
1 FIRO(FIRO)/TRY
22.046995
1 FIRO(FIRO)/JPY
¥79.4535
1 FIRO(FIRO)/ARS
ARS$701.033905
1 FIRO(FIRO)/RUB
43.104875
1 FIRO(FIRO)/INR
47.299155
1 FIRO(FIRO)/IDR
Rp8,717.740715
1 FIRO(FIRO)/KRW
750.68964
1 FIRO(FIRO)/PHP
30.565275
1 FIRO(FIRO)/EGP
￡E.26.09534
1 FIRO(FIRO)/BRL
R$2.9187
1 FIRO(FIRO)/CAD
C$0.74589
1 FIRO(FIRO)/BDT
65.63832
1 FIRO(FIRO)/NGN
828.98647
1 FIRO(FIRO)/UAH
22.274005
1 FIRO(FIRO)/VES
Bs72.9675
1 FIRO(FIRO)/CLP
$521.042
1 FIRO(FIRO)/PKR
Rs153.11284
1 FIRO(FIRO)/KZT
292.632105
1 FIRO(FIRO)/THB
฿17.5122
1 FIRO(FIRO)/TWD
NT$16.231215
1 FIRO(FIRO)/AED
د.إ1.983635
1 FIRO(FIRO)/CHF
Fr0.4324
1 FIRO(FIRO)/HKD
HK$4.22671
1 FIRO(FIRO)/AMD
֏206.61153
1 FIRO(FIRO)/MAD
.د.م4.859095
1 FIRO(FIRO)/MXN
$10.123565
1 FIRO(FIRO)/PLN
1.96742
1 FIRO(FIRO)/RON
лв2.33496
1 FIRO(FIRO)/SEK
kr5.15637
1 FIRO(FIRO)/BGN
лв0.902635
1 FIRO(FIRO)/HUF
Ft182.597115
1 FIRO(FIRO)/CZK
11.31807
1 FIRO(FIRO)/KWD
د.ك0.1648525
1 FIRO(FIRO)/ILS
1.821485
1 FIRO(FIRO)/NOK
kr5.496885
1 FIRO(FIRO)/NZD
$0.90804

FIRO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FIRO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FIRO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FIRO kohta

Kui palju on FIRO (FIRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas FIRO hind USD on 0.5405 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FIRO/USD hind?
Praegune hind FIRO/USD on $ 0.5405. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FIRO turukapitalisatsioon?
FIRO turukapitalisatsioon on $ 9.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FIRO ringlev varu?
FIRO ringlev varu on 17.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIRO (ATH) hind?
FIRO saavutab ATH hinna summas 169.99099731445312 USD.
Mis oli kõigi aegade FIRO madalaim (ATL) hind?
FIRO nägi ATL hinda summas 0.2751010060310364 USD.
Milline on FIRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FIRO kauplemismaht on $ 81.18K USD.
Kas FIRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
FIRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIRO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:40:55 (UTC+8)

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

