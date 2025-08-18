FIRO (FIRO) reaalajas hind on $ 0.5405. Viimase 24 tunni jooksul FIRO kaubeldud madalaim $ 0.5149 ja kõrgeim $ 0.55 näitab aktiivset turu volatiivsust. FIROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 169.99099731445312 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.2751010060310364.
Lüliajalise tootluse osas on FIRO muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -6.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FIRO (FIRO) – turuteave
$ 9.51M
$ 81.18K
$ 9.51M
17.60M
17,600,301.05844689
2016-09-01 00:00:00
XZC
FIRO praegune turukapitalisatsioon on $ 9.51M$ 81.18K 24 tunnise kauplemismahuga. FIRO ringlev varu on 17.60M, mille koguvaru on 17600301.05844689. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
FIRO (FIRO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FIRO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000758
-0.13%
30 päeva
$ -0.1499
-21.72%
60 päeva
$ -0.1372
-20.25%
90 päeva
$ -0.1748
-24.44%
FIRO Hinnamuutus täna
Täna registreeris FIRO muutuse $ -0.000758 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FIRO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1499 (-21.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FIRO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FIRO $ -0.1372 (-20.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FIRO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1748 (-24.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FIRO (FIRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.
FIRO hinna ennustus (USD)
Kui palju on FIRO (FIRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FIRO (FIRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FIRO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FIRO (FIRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.