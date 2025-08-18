Mis on FIRO (FIRO)

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

FIRO hinna ennustus (USD)

Kui palju on FIRO (FIRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FIRO (FIRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FIRO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FIRO (FIRO) tokenoomika

FIRO (FIRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FIRO (FIRO) ostujuhend

FIRO kohalike valuutade suhtes

FIRO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FIRO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FIRO kohta Kui palju on FIRO (FIRO) tänapäeval väärt? Reaalajas FIRO hind USD on 0.5405 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FIRO/USD hind? $ 0.5405 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FIRO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FIRO turukapitalisatsioon? FIRO turukapitalisatsioon on $ 9.51M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FIRO ringlev varu? FIRO ringlev varu on 17.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIRO (ATH) hind? FIRO saavutab ATH hinna summas 169.99099731445312 USD . Mis oli kõigi aegade FIRO madalaim (ATL) hind? FIRO nägi ATL hinda summas 0.2751010060310364 USD . Milline on FIRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FIRO kauplemismaht on $ 81.18K USD . Kas FIRO sel aastal kõrgemale ka suundub? FIRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIRO hinna ennustust

