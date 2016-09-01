FIRO (FIRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FIRO (FIRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FIRO (FIRO) teave XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years. Ametlik veebisait: https://firo.org/ Valge raamat: https://firo.org/about/tech/ Plokiahela Explorer: https://explorer.firo.org/ Ostke FIRO kohe!

FIRO (FIRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FIRO (FIRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M Koguvaru: $ 17.61M $ 17.61M $ 17.61M Ringlev varu: $ 17.61M $ 17.61M $ 17.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 25.012 $ 25.012 $ 25.012 Kõigi aegade madalaim: $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 Praegune hind: $ 0.5181 $ 0.5181 $ 0.5181 Lisateave FIRO (FIRO) hinna kohta

FIRO (FIRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FIRO (FIRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FIRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FIRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FIRO tokeni tokenoomikat, avastage FIRO tokeni reaalajas hinda!

