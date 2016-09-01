FIRO

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

KohtNo.1108

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)2.02%

Ringlev varu17,669,357.30784282

Maksimaalne varu0

Koguvaru17,669,357.30784282

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2016-09-01 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim169.99099731445312,2017-12-26

Madalaim hind0.2751010060310364,2016-12-02

Avalik plokiahelXZC

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

