FARTCOIN hind(FARTCOIN)

1 FARTCOIN/USD reaalajas hind:

$0.97627
$0.97627$0.97627
-1.17%1D
USD
FARTCOIN (FARTCOIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:22:37 (UTC+8)

FARTCOIN (FARTCOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.9265
$ 0.9265$ 0.9265
24 h madal
$ 1.01301
$ 1.01301$ 1.01301
24 h kõrge

$ 0.9265
$ 0.9265$ 0.9265

$ 1.01301
$ 1.01301$ 1.01301

$ 2.605717139485896
$ 2.605717139485896$ 2.605717139485896

$ 0.000004723471365755
$ 0.000004723471365755$ 0.000004723471365755

-2.65%

-1.17%

-10.38%

-10.38%

FARTCOIN (FARTCOIN) reaalajas hind on $ 0.97627. Viimase 24 tunni jooksul FARTCOIN kaubeldud madalaim $ 0.9265 ja kõrgeim $ 1.01301 näitab aktiivset turu volatiivsust. FARTCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.605717139485896 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000004723471365755.

Lüliajalise tootluse osas on FARTCOIN muutunud -2.65% viimase tunni jooksul, -1.17% 24 tunni vältel -10.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FARTCOIN (FARTCOIN) – turuteave

No.84

$ 976.27M
$ 976.27M$ 976.27M

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

$ 976.27M
$ 976.27M$ 976.27M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.99%

0.02%

SOL

FARTCOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 976.27M $ 2.16M 24 tunnise kauplemismahuga. FARTCOIN ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 976.27M.

FARTCOIN (FARTCOIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FARTCOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0115576-1.17%
30 päeva$ -0.4268-30.42%
60 päeva$ -0.12818-11.61%
90 päeva$ -0.24739-20.22%
FARTCOIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris FARTCOIN muutuse $ -0.0115576 (-1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FARTCOIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.4268 (-30.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FARTCOIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FARTCOIN $ -0.12818 (-11.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FARTCOIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.24739 (-20.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FARTCOIN (FARTCOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FARTCOIN hinnaajaloo lehte.

Mis on FARTCOIN (FARTCOIN)

Fartcoin is a MEME token on the SOL chain.

FARTCOIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FARTCOIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FARTCOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FARTCOIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FARTCOIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FARTCOIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on FARTCOIN (FARTCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FARTCOIN (FARTCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FARTCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FARTCOIN hinna ennustust kohe!

FARTCOIN (FARTCOIN) tokenoomika

FARTCOIN (FARTCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FARTCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FARTCOIN (FARTCOIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FARTCOIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FARTCOIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FARTCOIN kohalike valuutade suhtes

1 FARTCOIN(FARTCOIN)/VND
25,690.54505
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/AUD
A$1.4839304
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/GBP
0.7126771
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/EUR
0.8298295
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/USD
$0.97627
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/MYR
RM4.1100967
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/TRY
39.8220533
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/JPY
¥143.51169
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/ARS
ARS$1,266.2319527
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/RUB
77.8184817
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/INR
85.4333877
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/IDR
Rp15,746.2881181
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/KRW
1,355.9218776
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/PHP
55.2080685
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/EGP
￡E.47.1147902
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/BRL
R$5.271858
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/CAD
C$1.3472526
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/BDT
118.5582288
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/NGN
1,497.3443498
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/UAH
40.2320867
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/VES
Bs131.79645
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/CLP
$941.12428
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/PKR
Rs276.5577656
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/KZT
528.5623407
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/THB
฿31.533521
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/TWD
NT$29.3173881
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/AED
د.إ3.5829109
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/CHF
Fr0.781016
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/HKD
HK$7.6344314
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/AMD
֏373.1889702
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/MAD
.د.م8.7766673
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/MXN
$18.4222149
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/PLN
3.5536228
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/RON
лв4.2174864
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/SEK
kr9.3233785
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/BGN
лв1.6303709
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/HUF
Ft329.588752
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/CZK
20.404043
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/KWD
د.ك0.29776235
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/ILS
3.2900299
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/NOK
kr9.9481913
1 FARTCOIN(FARTCOIN)/NZD
$1.6401336

FARTCOIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FARTCOIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse FARTCOIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FARTCOIN kohta

Kui palju on FARTCOIN (FARTCOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas FARTCOIN hind USD on 0.97627 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FARTCOIN/USD hind?
Praegune hind FARTCOIN/USD on $ 0.97627. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FARTCOIN turukapitalisatsioon?
FARTCOIN turukapitalisatsioon on $ 976.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FARTCOIN ringlev varu?
FARTCOIN ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FARTCOIN (ATH) hind?
FARTCOIN saavutab ATH hinna summas 2.605717139485896 USD.
Mis oli kõigi aegade FARTCOIN madalaim (ATL) hind?
FARTCOIN nägi ATL hinda summas 0.000004723471365755 USD.
Milline on FARTCOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FARTCOIN kauplemismaht on $ 2.16M USD.
Kas FARTCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
FARTCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FARTCOIN hinna ennustust.
FARTCOIN (FARTCOIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FARTCOIN/USD kalkulaator

Summa

FARTCOIN
FARTCOIN
USD
USD

1 FARTCOIN = 0.97627 USD

Kauplemine: FARTCOIN

FARTCOINUSDC
$0.97671
$0.97671$0.97671
-1.11%
FARTCOINUSDT
$0.97627
$0.97627$0.97627
-1.34%

