Bittensor logo

Bittensor hind(TAO)

1 TAO/USD reaalajas hind:

-0.88%1D
Bittensor (TAO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:50:47 (UTC+8)

Bittensor (TAO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.95%

-0.88%

-2.26%

-2.26%

Bittensor (TAO) reaalajas hind on $ 381.59. Viimase 24 tunni jooksul TAO kaubeldud madalaim $ 369.52 ja kõrgeim $ 385.95 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 767.6796797200545 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 30.40095531468245.

Lüliajalise tootluse osas on TAO muutunud -0.95% viimase tunni jooksul, -0.88% 24 tunni vältel -2.26% viimase 7 päeva jooksul.

Bittensor (TAO) – turuteave

No.33

45.70%

0.09%

TAO

Bittensor praegune turukapitalisatsioon on $ 3.66B $ 6.71M 24 tunnise kauplemismahuga. TAO ringlev varu on 9.60M, mille koguvaru on 9597491. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.01B.

Bittensor (TAO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bittensor tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -3.3852-0.88%
30 päeva$ -31.16-7.55%
60 päeva$ +33.74+9.69%
90 päeva$ -25.86-6.35%
Bittensor Hinnamuutus täna

Täna registreeris TAO muutuse $ -3.3852 (-0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bittensor 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -31.16 (-7.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bittensor 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAO $ +33.74 (+9.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bittensor 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -25.86 (-6.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bittensor (TAO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bittensor hinnaajaloo lehte.

Mis on Bittensor (TAO)

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Bittensor on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bittensor investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TAO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bittensor kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bittensor ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bittensor hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bittensor (TAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bittensor (TAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bittensor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bittensor hinna ennustust kohe!

Bittensor (TAO) tokenoomika

Bittensor (TAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bittensor (TAO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bittensor osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bittensor osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TAO kohalike valuutade suhtes

Bittensor ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bittensor võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bittensor kohta

Kui palju on Bittensor (TAO) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAO hind USD on 381.59 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAO/USD hind?
Praegune hind TAO/USD on $ 381.59. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bittensor turukapitalisatsioon?
TAO turukapitalisatsioon on $ 3.66B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAO ringlev varu?
TAO ringlev varu on 9.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAO (ATH) hind?
TAO saavutab ATH hinna summas 767.6796797200545 USD.
Mis oli kõigi aegade TAO madalaim (ATL) hind?
TAO nägi ATL hinda summas 30.40095531468245 USD.
Milline on TAO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAO kauplemismaht on $ 6.71M USD.
Kas TAO sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAO hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:50:47 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.

