Bittensor (TAO) reaalajas hind on $ 381.59. Viimase 24 tunni jooksul TAO kaubeldud madalaim $ 369.52 ja kõrgeim $ 385.95 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 767.6796797200545 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 30.40095531468245.
Lüliajalise tootluse osas on TAO muutunud -0.95% viimase tunni jooksul, -0.88% 24 tunni vältel -2.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bittensor (TAO) – turuteave
No.33
$ 3.66B
$ 3.66B$ 3.66B
$ 6.71M
$ 6.71M$ 6.71M
$ 8.01B
$ 8.01B$ 8.01B
9.60M
9.60M 9.60M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
9,597,491
9,597,491 9,597,491
45.70%
0.09%
TAO
Bittensor praegune turukapitalisatsioon on $ 3.66B$ 6.71M 24 tunnise kauplemismahuga. TAO ringlev varu on 9.60M, mille koguvaru on 9597491. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.01B.
Bittensor (TAO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bittensor tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -3.3852
-0.88%
30 päeva
$ -31.16
-7.55%
60 päeva
$ +33.74
+9.69%
90 päeva
$ -25.86
-6.35%
Bittensor Hinnamuutus täna
Täna registreeris TAO muutuse $ -3.3852 (-0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bittensor 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -31.16 (-7.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bittensor 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAO $ +33.74 (+9.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bittensor 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -25.86 (-6.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bittensor (TAO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.
Bittensor on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bittensor investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TAO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bittensor kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bittensor ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bittensor hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bittensor (TAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bittensor (TAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bittensor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bittensor (TAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bittensor (TAO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bittensor osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bittensor osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.