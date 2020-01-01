FARTCOIN (FARTCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FARTCOIN (FARTCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FARTCOIN (FARTCOIN) teave Fartcoin is a MEME token on the SOL chain. Ametlik veebisait: https://fart.dev/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9BB6NFEcjBCtnNLFko2FqVQBq8HHM13kCyYcdQbgpump Ostke FARTCOIN kohe!

FARTCOIN (FARTCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FARTCOIN (FARTCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 881.29M $ 881.29M $ 881.29M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 881.29M $ 881.29M $ 881.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000004723471365755 $ 0.000004723471365755 $ 0.000004723471365755 Praegune hind: $ 0.88129 $ 0.88129 $ 0.88129 Lisateave FARTCOIN (FARTCOIN) hinna kohta

FARTCOIN (FARTCOIN) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas FARTCOIN tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Fartcoin (FARTCOIN) is a meme coin built on the Solana blockchain, distinguished by its playful, community-driven approach and innovative tokenomics. While detailed quantitative data on supply, allocation, and vesting is not available in public token unlock datasets, qualitative sources provide a comprehensive overview of its economic mechanisms. Issuance Mechanism Submission-Based Distribution: Fartcoin employs a unique, community-centric issuance model. Users can earn tokens by submitting their best fart jokes or memes. This gamified, creative approach incentivizes active participation and content creation within the ecosystem.

Fartcoin employs a unique, community-centric issuance model. Users can earn tokens by submitting their best fart jokes or memes. This gamified, creative approach incentivizes active participation and content creation within the ecosystem. Airdrops and Dropgames: Fartcoin regularly conducts airdrops and "dropgames," distributing tokens to community members who engage with the project or participate in special events. These mechanisms are announced via official channels and are designed to reward both new and existing users.

Fartcoin regularly conducts airdrops and "dropgames," distributing tokens to community members who engage with the project or participate in special events. These mechanisms are announced via official channels and are designed to reward both new and existing users. No Evidence of Traditional Mining or Staking: There is no indication of a mining or proof-of-stake mechanism for Fartcoin. The focus is on creative and social engagement rather than computational or capital-based issuance. Allocation Mechanism While specific allocation percentages are not disclosed, the following mechanisms are highlighted: Mechanism Description Community Rewards Tokens are distributed to users for submitting jokes, memes, and participating in events. Airdrops/Dropgames Periodic token distributions to active or new community members. Exchange Listings Fartcoin is available on major exchanges (e.g., Binance.US, Bitstamp), facilitating broad access. No Explicit Team/Investor Allocations There is no public data on allocations for the team, advisors, or investors, suggesting a strong emphasis on community distribution. Usage and Incentive Mechanism Community Engagement: The primary use case is to foster a vibrant, creative community. Token holders are incentivized to participate in meme contests, submit content, and engage in social activities.

The primary use case is to foster a vibrant, creative community. Token holders are incentivized to participate in meme contests, submit content, and engage in social activities. Transaction "Gas Fee" Effect: Every transaction triggers a digital fart sound, adding a humorous, interactive layer to the user experience.

Every transaction triggers a digital fart sound, adding a humorous, interactive layer to the user experience. Potential for Staking and Governance: While not currently implemented, future plans may include staking and governance features, allowing users to earn rewards and participate in project decisions. Locking Mechanism No Explicit Locking or Vesting: There is no evidence of formal token locking, vesting schedules, or unlock events. The distribution appears to be immediate upon participation or event completion.

There is no evidence of formal token locking, vesting schedules, or unlock events. The distribution appears to be immediate upon participation or event completion. Open Market Trading: Tokens are freely tradable on decentralized and centralized exchanges, with no restrictions on transfer or sale. Unlocking Time Immediate Distribution: Tokens earned through submissions, airdrops, or dropgames are distributed directly to users' wallets without a lock-up period.

Tokens earned through submissions, airdrops, or dropgames are distributed directly to users' wallets without a lock-up period. No Scheduled Unlocks: There are no published schedules for future unlocks or vesting cliffs. Summary Table Aspect Details Issuance Submission-based (jokes/memes), airdrops, dropgames Allocation Community rewards, airdrops, exchange listings; no public team/investor allocation data Usage/Incentives Meme contests, community engagement, transaction effects, potential future staking/gov. Locking None; tokens are immediately liquid and tradable Unlocking Immediate; no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Technological Innovation: Fartcoin leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure and integrates AI-driven community tools (e.g., Truth Terminal).

Fartcoin leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure and integrates AI-driven community tools (e.g., Truth Terminal). Market Performance: Fartcoin has achieved significant market traction, with a market cap exceeding $800 million and listings on major exchanges.

Fartcoin has achieved significant market traction, with a market cap exceeding $800 million and listings on major exchanges. Cultural Impact: The project is positioned as both a meme coin and an experimental platform at the intersection of blockchain and AI. Conclusion:

Fartcoin's tokenomics are designed to maximize community engagement and creativity, with a focus on immediate, gamified distribution and minimal restrictions. The lack of traditional vesting or locking mechanisms underscores its meme-driven, open-access ethos. For the most up-to-date details on airdrops or distribution events, users should monitor Fartcoin's official channels.

FARTCOIN (FARTCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FARTCOIN (FARTCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FARTCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FARTCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FARTCOIN tokeni tokenoomikat, avastage FARTCOIN tokeni reaalajas hinda!

