Evrynet (EVRY) reaalajas hind on $ 0.001759. Viimase 24 tunni jooksul EVRY kaubeldud madalaim $ 0.001614 ja kõrgeim $ 0.001759 näitab aktiivset turu volatiivsust. EVRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6237858675687351 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001175738247995547.
Lüliajalise tootluse osas on EVRY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +7.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Evrynet (EVRY) – turuteave
No.2852
$ 71.04K
$ 20.03
$ 1.76M
40.39M
1,000,000,000
1,000,000,000
4.03%
2021-10-20 00:00:00
ETH
Evrynet praegune turukapitalisatsioon on $ 71.04K$ 20.03 24 tunnise kauplemismahuga. EVRY ringlev varu on 40.39M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.76M.
Evrynet (EVRY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Evrynet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000477
+37.20%
60 päeva
$ +0.000509
+40.72%
90 päeva
$ +0.000454
+34.78%
Evrynet Hinnamuutus täna
Täna registreeris EVRY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Evrynet 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000477 (+37.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Evrynet 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EVRY $ +0.000509 (+40.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Evrynet 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000454 (+34.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Evrynet (EVRY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system
Evrynet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Evrynet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EVRY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Evrynet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Evrynet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Evrynet hinna ennustus (USD)
Kui palju on Evrynet (EVRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Evrynet (EVRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Evrynet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Evrynet (EVRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Evrynet (EVRY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Evrynet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Evrynet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
