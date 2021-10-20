EVRY

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

NimiEVRY

KohtNo.2852

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0,00%

Ringlev varu40 389 133

Maksimaalne varu1 000 000 000

Koguvaru1 000 000 000

Ringluse määr0.0403%

Väljaandmise kuupäev2021-10-20 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.6237858675687351,2021-10-27

Madalaim hind0.001175738247995547,2025-04-15

Avalik plokiahelETH

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

