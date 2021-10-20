Evrynet (EVRY) tokenoomika

Evrynet (EVRY) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Evrynet (EVRY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Evrynet (EVRY) teave

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Ametlik veebisait:
https://evrynet.io
Valge raamat:
https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7

Evrynet (EVRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Evrynet (EVRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 71.49K
$ 71.49K$ 71.49K
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 40.39M
$ 40.39M$ 40.39M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.9
$ 0.9$ 0.9
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.001175738247995547
$ 0.001175738247995547$ 0.001175738247995547
Praegune hind:
$ 0.00177
$ 0.00177$ 0.00177

Evrynet (EVRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Evrynet (EVRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate EVRY tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

EVRY tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate EVRY tokeni tokenoomikat, avastage EVRY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EVRY

Kas olete huvitatud Evrynet (EVRY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EVRY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Evrynet (EVRY) hinna ajalugu

EVRY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

EVRY – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu EVRY võiks suunduda? Meie EVRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.