Evrynet (EVRY) teave Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system Ametlik veebisait: https://evrynet.io Valge raamat: https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7 Ostke EVRY kohe!

Evrynet (EVRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Evrynet (EVRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 71.49K $ 71.49K $ 71.49K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 Praegune hind: $ 0.00177 $ 0.00177 $ 0.00177 Lisateave Evrynet (EVRY) hinna kohta

Evrynet (EVRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Evrynet (EVRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EVRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EVRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EVRY tokeni tokenoomikat, avastage EVRY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EVRY Kas olete huvitatud Evrynet (EVRY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EVRY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EVRY MEXC-ist osta!

Evrynet (EVRY) hinna ajalugu EVRY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EVRY hinna ajalugu kohe!

EVRY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EVRY võiks suunduda? Meie EVRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EVRY tokeni hinna ennustust kohe!

