EstateX hind(ESX)

1 ESX/USD reaalajas hind:

$0.023094
-0.99%1D
USD
EstateX (ESX) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:28:19 (UTC+8)

EstateX (ESX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.022056
24 h madal
$ 0.02363
24 h kõrge

$ 0.022056
$ 0.02363
$ 0.04621212716961263
$ 0.006102775970466683
+0.06%

-0.99%

+10.94%

+10.94%

EstateX (ESX) reaalajas hind on $ 0.023125. Viimase 24 tunni jooksul ESX kaubeldud madalaim $ 0.022056 ja kõrgeim $ 0.02363 näitab aktiivset turu volatiivsust. ESXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04621212716961263 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006102775970466683.

Lüliajalise tootluse osas on ESX muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.99% 24 tunni vältel +10.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EstateX (ESX) – turuteave

No.870

$ 21.94M
$ 1.35M
$ 161.88M
948.88M
7,000,000,000
7,000,000,000
13.55%

BASE

EstateX praegune turukapitalisatsioon on $ 21.94M $ 1.35M 24 tunnise kauplemismahuga. ESX ringlev varu on 948.88M, mille koguvaru on 7000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 161.88M.

EstateX (ESX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse EstateX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00023092-0.99%
30 päeva$ +0.009763+73.06%
60 päeva$ +0.020175+683.89%
90 päeva$ +0.020175+683.89%
EstateX Hinnamuutus täna

Täna registreeris ESX muutuse $ -0.00023092 (-0.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

EstateX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.009763 (+73.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

EstateX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ESX $ +0.020175 (+683.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

EstateX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.020175 (+683.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada EstateX (ESX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe EstateX hinnaajaloo lehte.

Mis on EstateX (ESX)

EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.

EstateX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EstateX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ESX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse EstateX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EstateX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EstateX hinna ennustus (USD)

Kui palju on EstateX (ESX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EstateX (ESX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EstateX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EstateX hinna ennustust kohe!

EstateX (ESX) tokenoomika

EstateX (ESX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EstateX (ESX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EstateX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EstateX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ESX kohalike valuutade suhtes

1 EstateX(ESX)/VND
608.534375
1 EstateX(ESX)/AUD
A$0.03515
1 EstateX(ESX)/GBP
0.01688125
1 EstateX(ESX)/EUR
0.01965625
1 EstateX(ESX)/USD
$0.023125
1 EstateX(ESX)/MYR
RM0.09735625
1 EstateX(ESX)/TRY
0.94326875
1 EstateX(ESX)/JPY
¥3.399375
1 EstateX(ESX)/ARS
ARS$29.99335625
1 EstateX(ESX)/RUB
1.84329375
1 EstateX(ESX)/INR
2.02366875
1 EstateX(ESX)/IDR
Rp372.98381875
1 EstateX(ESX)/KRW
32.11785
1 EstateX(ESX)/PHP
1.30771875
1 EstateX(ESX)/EGP
￡E.1.1160125
1 EstateX(ESX)/BRL
R$0.124875
1 EstateX(ESX)/CAD
C$0.0319125
1 EstateX(ESX)/BDT
2.8083
1 EstateX(ESX)/NGN
35.4677375
1 EstateX(ESX)/UAH
0.95298125
1 EstateX(ESX)/VES
Bs3.121875
1 EstateX(ESX)/CLP
$22.2925
1 EstateX(ESX)/PKR
Rs6.55085
1 EstateX(ESX)/KZT
12.52010625
1 EstateX(ESX)/THB
฿0.74901875
1 EstateX(ESX)/TWD
NT$0.69444375
1 EstateX(ESX)/AED
د.إ0.08486875
1 EstateX(ESX)/CHF
Fr0.0185
1 EstateX(ESX)/HKD
HK$0.1808375
1 EstateX(ESX)/AMD
֏8.8397625
1 EstateX(ESX)/MAD
.د.م0.20789375
1 EstateX(ESX)/MXN
$0.43636875
1 EstateX(ESX)/PLN
0.084175
1 EstateX(ESX)/RON
лв0.0999
1 EstateX(ESX)/SEK
kr0.22084375
1 EstateX(ESX)/BGN
лв0.03861875
1 EstateX(ESX)/HUF
Ft7.807
1 EstateX(ESX)/CZK
0.4833125
1 EstateX(ESX)/KWD
د.ك0.007053125
1 EstateX(ESX)/ILS
0.07793125
1 EstateX(ESX)/NOK
kr0.23564375
1 EstateX(ESX)/NZD
$0.03885

EstateX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EstateX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse EstateX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EstateX kohta

Kui palju on EstateX (ESX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ESX hind USD on 0.023125 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ESX/USD hind?
Praegune hind ESX/USD on $ 0.023125. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EstateX turukapitalisatsioon?
ESX turukapitalisatsioon on $ 21.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ESX ringlev varu?
ESX ringlev varu on 948.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ESX (ATH) hind?
ESX saavutab ATH hinna summas 0.04621212716961263 USD.
Mis oli kõigi aegade ESX madalaim (ATL) hind?
ESX nägi ATL hinda summas 0.006102775970466683 USD.
Milline on ESX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ESX kauplemismaht on $ 1.35M USD.
Kas ESX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ESX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ESX hinna ennustust.
2025-08-18 02:28:19 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

