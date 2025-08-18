EstateX (ESX) reaalajas hind on $ 0.023125. Viimase 24 tunni jooksul ESX kaubeldud madalaim $ 0.022056 ja kõrgeim $ 0.02363 näitab aktiivset turu volatiivsust. ESXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04621212716961263 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006102775970466683.
Lüliajalise tootluse osas on ESX muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.99% 24 tunni vältel +10.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EstateX (ESX) – turuteave
No.870
$ 21.94M
$ 21.94M$ 21.94M
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
$ 161.88M
$ 161.88M$ 161.88M
948.88M
948.88M 948.88M
7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000
7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000
13.55%
BASE
EstateX praegune turukapitalisatsioon on $ 21.94M$ 1.35M 24 tunnise kauplemismahuga. ESX ringlev varu on 948.88M, mille koguvaru on 7000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 161.88M.
EstateX (ESX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse EstateX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00023092
-0.99%
30 päeva
$ +0.009763
+73.06%
60 päeva
$ +0.020175
+683.89%
90 päeva
$ +0.020175
+683.89%
EstateX Hinnamuutus täna
Täna registreeris ESX muutuse $ -0.00023092 (-0.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
EstateX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.009763 (+73.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
EstateX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ESX $ +0.020175 (+683.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
EstateX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.020175 (+683.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada EstateX (ESX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.
EstateX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EstateX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ESX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse EstateX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EstateX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
EstateX hinna ennustus (USD)
Kui palju on EstateX (ESX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EstateX (ESX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EstateX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
EstateX (ESX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
