EstateX (ESX) teave EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally. Ametlik veebisait: https://www.estatex.eu Valge raamat: https://downloads.estatex.eu/ESX_PitchDeck.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF Ostke ESX kohe!

EstateX (ESX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EstateX (ESX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M Koguvaru: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Ringlev varu: $ 948.88M $ 948.88M $ 948.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 146.89M $ 146.89M $ 146.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.033992 $ 0.033992 $ 0.033992 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 Praegune hind: $ 0.020984 $ 0.020984 $ 0.020984 Lisateave EstateX (ESX) hinna kohta

EstateX (ESX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EstateX (ESX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ESX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ESX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ESX tokeni tokenoomikat, avastage ESX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ESX Kas olete huvitatud EstateX (ESX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ESX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ESX MEXC-ist osta!

EstateX (ESX) hinna ajalugu ESX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ESX hinna ajalugu kohe!

ESX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ESX võiks suunduda? Meie ESX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ESX tokeni hinna ennustust kohe!

