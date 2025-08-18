EON Marketplace (EON) reaalajas hind on $ 0.002201. Viimase 24 tunni jooksul EON kaubeldud madalaim $ 0.002021 ja kõrgeim $ 0.002201 näitab aktiivset turu volatiivsust. EONkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on EON muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -15.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EON Marketplace (EON) – turuteave
EON Marketplace praegune turukapitalisatsioon on --$ 1.01 24 tunnise kauplemismahuga. EON ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
EON Marketplace (EON) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse EON Marketplace tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00115
-34.32%
60 päeva
$ -0.001349
-38.00%
90 päeva
$ -0.003649
-62.38%
EON Marketplace Hinnamuutus täna
Täna registreeris EON muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
EON Marketplace 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00115 (-34.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
EON Marketplace 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EON $ -0.001349 (-38.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
EON Marketplace 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003649 (-62.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada EON Marketplace (EON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network.
EON Marketplace on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EON Marketplace investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse EON Marketplace kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EON Marketplace ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
EON Marketplace hinna ennustus (USD)
Kui palju on EON Marketplace (EON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EON Marketplace (EON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EON Marketplace nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
EON Marketplace (EON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
EON Marketplace (EON) ostujuhend
Kas otsite, kuidas EON Marketplace osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EON Marketplace osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.