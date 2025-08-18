Rohkem infot EON

EON Marketplace logo

EON Marketplace hind(EON)

1 EON/USD reaalajas hind:

$0.002201
0.00%1D
USD
EON Marketplace (EON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:21:43 (UTC+8)

EON Marketplace (EON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002021
24 h madal
$ 0.002201
24 h kõrge

$ 0.002021
$ 0.002201
--
--
0.00%

0.00%

-15.45%

-15.45%

EON Marketplace (EON) reaalajas hind on $ 0.002201. Viimase 24 tunni jooksul EON kaubeldud madalaim $ 0.002021 ja kõrgeim $ 0.002201 näitab aktiivset turu volatiivsust. EONkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on EON muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -15.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EON Marketplace (EON) – turuteave

--
$ 1.01
$ 220.10K
--
100,000,000
WOD

EON Marketplace praegune turukapitalisatsioon on -- $ 1.01 24 tunnise kauplemismahuga. EON ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

EON Marketplace (EON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse EON Marketplace tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00115-34.32%
60 päeva$ -0.001349-38.00%
90 päeva$ -0.003649-62.38%
EON Marketplace Hinnamuutus täna

Täna registreeris EON muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

EON Marketplace 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00115 (-34.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

EON Marketplace 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EON $ -0.001349 (-38.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

EON Marketplace 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003649 (-62.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada EON Marketplace (EON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe EON Marketplace hinnaajaloo lehte.

Mis on EON Marketplace (EON)

EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network.

EON Marketplace on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EON Marketplace investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse EON Marketplace kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EON Marketplace ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EON Marketplace hinna ennustus (USD)

Kui palju on EON Marketplace (EON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EON Marketplace (EON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EON Marketplace nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EON Marketplace hinna ennustust kohe!

EON Marketplace (EON) tokenoomika

EON Marketplace (EON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EON Marketplace (EON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EON Marketplace osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EON Marketplace osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EON kohalike valuutade suhtes

1 EON Marketplace(EON)/VND
57.919315
1 EON Marketplace(EON)/AUD
A$0.00334552
1 EON Marketplace(EON)/GBP
0.00160673
1 EON Marketplace(EON)/EUR
0.00187085
1 EON Marketplace(EON)/USD
$0.002201
1 EON Marketplace(EON)/MYR
RM0.00926621
1 EON Marketplace(EON)/TRY
0.08977879
1 EON Marketplace(EON)/JPY
¥0.323547
1 EON Marketplace(EON)/ARS
ARS$2.85471901
1 EON Marketplace(EON)/RUB
0.17544171
1 EON Marketplace(EON)/INR
0.19260951
1 EON Marketplace(EON)/IDR
Rp35.49999503
1 EON Marketplace(EON)/KRW
3.05692488
1 EON Marketplace(EON)/PHP
0.12446655
1 EON Marketplace(EON)/EGP
￡E.0.10622026
1 EON Marketplace(EON)/BRL
R$0.0118854
1 EON Marketplace(EON)/CAD
C$0.00303738
1 EON Marketplace(EON)/BDT
0.26728944
1 EON Marketplace(EON)/NGN
3.37576174
1 EON Marketplace(EON)/UAH
0.09070321
1 EON Marketplace(EON)/VES
Bs0.297135
1 EON Marketplace(EON)/CLP
$2.121764
1 EON Marketplace(EON)/PKR
Rs0.62349928
1 EON Marketplace(EON)/KZT
1.19164341
1 EON Marketplace(EON)/THB
฿0.0710923
1 EON Marketplace(EON)/TWD
NT$0.06609603
1 EON Marketplace(EON)/AED
د.إ0.00807767
1 EON Marketplace(EON)/CHF
Fr0.0017608
1 EON Marketplace(EON)/HKD
HK$0.01721182
1 EON Marketplace(EON)/AMD
֏0.84135426
1 EON Marketplace(EON)/MAD
.د.م0.01978699
1 EON Marketplace(EON)/MXN
$0.04153287
1 EON Marketplace(EON)/PLN
0.00801164
1 EON Marketplace(EON)/RON
лв0.00950832
1 EON Marketplace(EON)/SEK
kr0.02101955
1 EON Marketplace(EON)/BGN
лв0.00367567
1 EON Marketplace(EON)/HUF
Ft0.7430576
1 EON Marketplace(EON)/CZK
0.0460009
1 EON Marketplace(EON)/KWD
د.ك0.000671305
1 EON Marketplace(EON)/ILS
0.00741737
1 EON Marketplace(EON)/NOK
kr0.02242819
1 EON Marketplace(EON)/NZD
$0.00369768

EON Marketplace ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EON Marketplace võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse EON Marketplace ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EON Marketplace kohta

Kui palju on EON Marketplace (EON) tänapäeval väärt?
Reaalajas EON hind USD on 0.002201 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EON/USD hind?
Praegune hind EON/USD on $ 0.002201. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EON Marketplace turukapitalisatsioon?
EON turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EON ringlev varu?
EON ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EON (ATH) hind?
EON saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade EON madalaim (ATL) hind?
EON nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on EON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EON kauplemismaht on $ 1.01 USD.
Kas EON sel aastal kõrgemale ka suundub?
EON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EON hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:21:43 (UTC+8)

EON Marketplace (EON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

EON/USD kalkulaator

Summa

EON
EON
USD
USD

1 EON = 0.002201 USD

Kauplemine: EON

EONUSDT
$0.002201
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu