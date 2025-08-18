Mis on MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX hinna ennustus (USD)

Kui palju on MULTIVERSX (EGLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MULTIVERSX (EGLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MULTIVERSX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MULTIVERSX (EGLD) tokenoomika

MULTIVERSX (EGLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EGLD kohalike valuutade suhtes

MULTIVERSX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MULTIVERSX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MULTIVERSX kohta Kui palju on MULTIVERSX (EGLD) tänapäeval väärt? Reaalajas EGLD hind USD on 15.6 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EGLD/USD hind? $ 15.6 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EGLD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MULTIVERSX turukapitalisatsioon? EGLD turukapitalisatsioon on $ 445.12M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EGLD ringlev varu? EGLD ringlev varu on 28.53M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGLD (ATH) hind? EGLD saavutab ATH hinna summas 542.5796223449056 USD . Mis oli kõigi aegade EGLD madalaim (ATL) hind? EGLD nägi ATL hinda summas 6.54362957 USD . Milline on EGLD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EGLD kauplemismaht on $ 773.82K USD . Kas EGLD sel aastal kõrgemale ka suundub? EGLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGLD hinna ennustust

MULTIVERSX (EGLD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

