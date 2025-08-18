MULTIVERSX (EGLD) reaalajas hind on $ 15.6. Viimase 24 tunni jooksul EGLD kaubeldud madalaim $ 15.25 ja kõrgeim $ 16.03 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 542.5796223449056 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 6.54362957.
Lüliajalise tootluse osas on EGLD muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -2.25% 24 tunni vältel -2.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MULTIVERSX (EGLD) – turuteave
No.135
$ 445.12M
$ 445.12M$ 445.12M
$ 773.82K
$ 773.82K$ 773.82K
$ 490.09M
$ 490.09M$ 490.09M
28.53M
28.53M 28.53M
31,415,926
31,415,926 31,415,926
28,538,501
28,538,501 28,538,501
90.82%
0.01%
EGLD
MULTIVERSX praegune turukapitalisatsioon on $ 445.12M$ 773.82K 24 tunnise kauplemismahuga. EGLD ringlev varu on 28.53M, mille koguvaru on 28538501. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 490.09M.
MULTIVERSX (EGLD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MULTIVERSX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.3591
-2.25%
30 päeva
$ -0.94
-5.69%
60 päeva
$ +1.8
+13.04%
90 päeva
$ -2.72
-14.85%
MULTIVERSX Hinnamuutus täna
Täna registreeris EGLD muutuse $ -0.3591 (-2.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MULTIVERSX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.94 (-5.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MULTIVERSX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EGLD $ +1.8 (+13.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MULTIVERSX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -2.72 (-14.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MULTIVERSX (EGLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.
MULTIVERSX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MULTIVERSX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EGLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MULTIVERSX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MULTIVERSX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MULTIVERSX hinna ennustus (USD)
Kui palju on MULTIVERSX (EGLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MULTIVERSX (EGLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MULTIVERSX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MULTIVERSX (EGLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MULTIVERSX (EGLD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MULTIVERSX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MULTIVERSX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.