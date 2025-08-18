Rohkem infot EGLD

MULTIVERSX logo

MULTIVERSX hind(EGLD)

1 EGLD/USD reaalajas hind:

$15.6
$15.6$15.6
-2.25%1D
USD
MULTIVERSX (EGLD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:49:43 (UTC+8)

MULTIVERSX (EGLD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 15.25
$ 15.25$ 15.25
24 h madal
$ 16.03
$ 16.03$ 16.03
24 h kõrge

$ 15.25
$ 15.25$ 15.25

$ 16.03
$ 16.03$ 16.03

$ 542.5796223449056
$ 542.5796223449056$ 542.5796223449056

$ 6.54362957
$ 6.54362957$ 6.54362957

-0.32%

-2.25%

-2.32%

-2.32%

MULTIVERSX (EGLD) reaalajas hind on $ 15.6. Viimase 24 tunni jooksul EGLD kaubeldud madalaim $ 15.25 ja kõrgeim $ 16.03 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 542.5796223449056 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 6.54362957.

Lüliajalise tootluse osas on EGLD muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -2.25% 24 tunni vältel -2.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MULTIVERSX (EGLD) – turuteave

No.135

$ 445.12M
$ 445.12M$ 445.12M

$ 773.82K
$ 773.82K$ 773.82K

$ 490.09M
$ 490.09M$ 490.09M

28.53M
28.53M 28.53M

31,415,926
31,415,926 31,415,926

28,538,501
28,538,501 28,538,501

90.82%

0.01%

EGLD

MULTIVERSX praegune turukapitalisatsioon on $ 445.12M $ 773.82K 24 tunnise kauplemismahuga. EGLD ringlev varu on 28.53M, mille koguvaru on 28538501. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 490.09M.

MULTIVERSX (EGLD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MULTIVERSX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.3591-2.25%
30 päeva$ -0.94-5.69%
60 päeva$ +1.8+13.04%
90 päeva$ -2.72-14.85%
MULTIVERSX Hinnamuutus täna

Täna registreeris EGLD muutuse $ -0.3591 (-2.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MULTIVERSX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.94 (-5.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MULTIVERSX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EGLD $ +1.8 (+13.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MULTIVERSX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -2.72 (-14.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MULTIVERSX (EGLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MULTIVERSX hinnaajaloo lehte.

Mis on MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MULTIVERSX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EGLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MULTIVERSX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MULTIVERSX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MULTIVERSX hinna ennustus (USD)

Kui palju on MULTIVERSX (EGLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MULTIVERSX (EGLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MULTIVERSX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MULTIVERSX hinna ennustust kohe!

MULTIVERSX (EGLD) tokenoomika

MULTIVERSX (EGLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MULTIVERSX (EGLD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MULTIVERSX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MULTIVERSX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EGLD kohalike valuutade suhtes

1 MULTIVERSX(EGLD)/VND
410,514
1 MULTIVERSX(EGLD)/AUD
A$23.868
1 MULTIVERSX(EGLD)/GBP
11.388
1 MULTIVERSX(EGLD)/EUR
13.26
1 MULTIVERSX(EGLD)/USD
$15.6
1 MULTIVERSX(EGLD)/MYR
RM65.676
1 MULTIVERSX(EGLD)/TRY
637.26
1 MULTIVERSX(EGLD)/JPY
¥2,293.2
1 MULTIVERSX(EGLD)/ARS
ARS$20,207.148
1 MULTIVERSX(EGLD)/RUB
1,242.384
1 MULTIVERSX(EGLD)/INR
1,365.156
1 MULTIVERSX(EGLD)/IDR
Rp251,612.868
1 MULTIVERSX(EGLD)/KRW
21,666.528
1 MULTIVERSX(EGLD)/PHP
882.18
1 MULTIVERSX(EGLD)/EGP
￡E.752.076
1 MULTIVERSX(EGLD)/BRL
R$84.24
1 MULTIVERSX(EGLD)/CAD
C$21.528
1 MULTIVERSX(EGLD)/BDT
1,894.464
1 MULTIVERSX(EGLD)/NGN
23,926.344
1 MULTIVERSX(EGLD)/UAH
642.876
1 MULTIVERSX(EGLD)/VES
Bs2,106
1 MULTIVERSX(EGLD)/CLP
$15,038.4
1 MULTIVERSX(EGLD)/PKR
Rs4,419.168
1 MULTIVERSX(EGLD)/KZT
8,445.996
1 MULTIVERSX(EGLD)/THB
฿504.348
1 MULTIVERSX(EGLD)/TWD
NT$468.468
1 MULTIVERSX(EGLD)/AED
د.إ57.252
1 MULTIVERSX(EGLD)/CHF
Fr12.48
1 MULTIVERSX(EGLD)/HKD
HK$121.992
1 MULTIVERSX(EGLD)/AMD
֏5,963.256
1 MULTIVERSX(EGLD)/MAD
.د.م140.244
1 MULTIVERSX(EGLD)/MXN
$292.032
1 MULTIVERSX(EGLD)/PLN
56.628
1 MULTIVERSX(EGLD)/RON
лв67.392
1 MULTIVERSX(EGLD)/SEK
kr148.824
1 MULTIVERSX(EGLD)/BGN
лв26.052
1 MULTIVERSX(EGLD)/HUF
Ft5,263.128
1 MULTIVERSX(EGLD)/CZK
325.884
1 MULTIVERSX(EGLD)/KWD
د.ك4.758
1 MULTIVERSX(EGLD)/ILS
52.572
1 MULTIVERSX(EGLD)/NOK
kr158.496
1 MULTIVERSX(EGLD)/NZD
$26.208

MULTIVERSX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MULTIVERSX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MULTIVERSX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MULTIVERSX kohta

Kui palju on MULTIVERSX (EGLD) tänapäeval väärt?
Reaalajas EGLD hind USD on 15.6 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EGLD/USD hind?
Praegune hind EGLD/USD on $ 15.6. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MULTIVERSX turukapitalisatsioon?
EGLD turukapitalisatsioon on $ 445.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EGLD ringlev varu?
EGLD ringlev varu on 28.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGLD (ATH) hind?
EGLD saavutab ATH hinna summas 542.5796223449056 USD.
Mis oli kõigi aegade EGLD madalaim (ATL) hind?
EGLD nägi ATL hinda summas 6.54362957 USD.
Milline on EGLD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EGLD kauplemismaht on $ 773.82K USD.
Kas EGLD sel aastal kõrgemale ka suundub?
EGLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGLD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:49:43 (UTC+8)

MULTIVERSX (EGLD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

