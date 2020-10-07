EGLD

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

NimiEGLD

KohtNo.136

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)63.17%

Ringlev varu28,583,155.51013093

Maksimaalne varu31,415,926

Koguvaru28,591,311

Ringluse määr0.9098%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim542.5796223449056,2021-11-23

Madalaim hind6.54362957,2020-10-07

Avalik plokiahelEGLD

Sektor

Sotsiaalmeedia

Loading...