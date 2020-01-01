MULTIVERSX (EGLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MULTIVERSX (EGLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MULTIVERSX (EGLD) teave Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized. Ametlik veebisait: https://multiversx.com/ Valge raamat: https://files.multiversx.com/multiversx-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.multiversx.com/ Ostke EGLD kohe!

MULTIVERSX (EGLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MULTIVERSX (EGLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 420.70M $ 420.70M $ 420.70M Koguvaru: $ 28.55M $ 28.55M $ 28.55M Ringlev varu: $ 28.54M $ 28.54M $ 28.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 463.07M $ 463.07M $ 463.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 237 $ 237 $ 237 Kõigi aegade madalaim: $ 6.54362957 $ 6.54362957 $ 6.54362957 Praegune hind: $ 14.74 $ 14.74 $ 14.74 Lisateave MULTIVERSX (EGLD) hinna kohta

MULTIVERSX (EGLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MULTIVERSX (EGLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EGLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EGLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EGLD tokeni tokenoomikat, avastage EGLD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EGLD Kas olete huvitatud MULTIVERSX (EGLD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EGLD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EGLD MEXC-ist osta!

MULTIVERSX (EGLD) hinna ajalugu EGLD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EGLD hinna ajalugu kohe!

EGLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EGLD võiks suunduda? Meie EGLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EGLD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!