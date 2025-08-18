Eternal AI (EAI) reaalajas hind on $ 0.019007. Viimase 24 tunni jooksul EAI kaubeldud madalaim $ 0.018003 ja kõrgeim $ 0.019253 näitab aktiivset turu volatiivsust. EAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2903654277261663 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006397257988923091.
Lüliajalise tootluse osas on EAI muutunud +1.04% viimase tunni jooksul, -0.85% 24 tunni vältel -7.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Eternal AI (EAI) – turuteave
Eternal AI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.32M$ 14.16K 24 tunnise kauplemismahuga. EAI ringlev varu on 227.11M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.01M.
Eternal AI (EAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Eternal AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00016294
-0.85%
30 päeva
$ -0.003543
-15.72%
60 päeva
$ +0.001306
+7.37%
90 päeva
$ -0.018376
-49.16%
Eternal AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris EAI muutuse $ -0.00016294 (-0.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Eternal AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003543 (-15.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Eternal AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EAI $ +0.001306 (+7.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Eternal AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.018376 (-49.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Eternal AI (EAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.
Eternal AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Eternal AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Eternal AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Eternal AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Eternal AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Eternal AI (EAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eternal AI (EAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eternal AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Eternal AI (EAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Eternal AI (EAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Eternal AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Eternal AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.