Rohkem infot EAI

EAI Hinnainfo

EAI Valge raamat

EAI Ametlik veebisait

EAI Tokenoomika

EAI Hinnaprognoos

EAI Ajalugu

EAI – ostujuhend

EAI-usaldusraha valuutakonverter

EAI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Eternal AI logo

Eternal AI hind(EAI)

1 EAI/USD reaalajas hind:

$0.019007
$0.019007$0.019007
-0.85%1D
USD
Eternal AI (EAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:06:57 (UTC+8)

Eternal AI (EAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.018003
$ 0.018003$ 0.018003
24 h madal
$ 0.019253
$ 0.019253$ 0.019253
24 h kõrge

$ 0.018003
$ 0.018003$ 0.018003

$ 0.019253
$ 0.019253$ 0.019253

$ 0.2903654277261663
$ 0.2903654277261663$ 0.2903654277261663

$ 0.006397257988923091
$ 0.006397257988923091$ 0.006397257988923091

+1.04%

-0.85%

-7.30%

-7.30%

Eternal AI (EAI) reaalajas hind on $ 0.019007. Viimase 24 tunni jooksul EAI kaubeldud madalaim $ 0.018003 ja kõrgeim $ 0.019253 näitab aktiivset turu volatiivsust. EAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2903654277261663 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006397257988923091.

Lüliajalise tootluse osas on EAI muutunud +1.04% viimase tunni jooksul, -0.85% 24 tunni vältel -7.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Eternal AI (EAI) – turuteave

No.1495

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

$ 14.16K
$ 14.16K$ 14.16K

$ 19.01M
$ 19.01M$ 19.01M

227.11M
227.11M 227.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.71%

ETH

Eternal AI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.32M $ 14.16K 24 tunnise kauplemismahuga. EAI ringlev varu on 227.11M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.01M.

Eternal AI (EAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Eternal AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00016294-0.85%
30 päeva$ -0.003543-15.72%
60 päeva$ +0.001306+7.37%
90 päeva$ -0.018376-49.16%
Eternal AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris EAI muutuse $ -0.00016294 (-0.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Eternal AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003543 (-15.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Eternal AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EAI $ +0.001306 (+7.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Eternal AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.018376 (-49.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Eternal AI (EAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Eternal AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Eternal AI (EAI)

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

Eternal AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Eternal AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Eternal AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Eternal AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Eternal AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Eternal AI (EAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eternal AI (EAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eternal AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Eternal AI hinna ennustust kohe!

Eternal AI (EAI) tokenoomika

Eternal AI (EAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Eternal AI (EAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Eternal AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Eternal AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EAI kohalike valuutade suhtes

1 Eternal AI(EAI)/VND
500.169205
1 Eternal AI(EAI)/AUD
A$0.02889064
1 Eternal AI(EAI)/GBP
0.01387511
1 Eternal AI(EAI)/EUR
0.01615595
1 Eternal AI(EAI)/USD
$0.019007
1 Eternal AI(EAI)/MYR
RM0.08001947
1 Eternal AI(EAI)/TRY
0.77529553
1 Eternal AI(EAI)/JPY
¥2.794029
1 Eternal AI(EAI)/ARS
ARS$24.65226907
1 Eternal AI(EAI)/RUB
1.51504797
1 Eternal AI(EAI)/INR
1.66330257
1 Eternal AI(EAI)/IDR
Rp306.56447321
1 Eternal AI(EAI)/KRW
26.39844216
1 Eternal AI(EAI)/PHP
1.07484585
1 Eternal AI(EAI)/EGP
￡E.0.91727782
1 Eternal AI(EAI)/BRL
R$0.1026378
1 Eternal AI(EAI)/CAD
C$0.02622966
1 Eternal AI(EAI)/BDT
2.30821008
1 Eternal AI(EAI)/NGN
29.15179618
1 Eternal AI(EAI)/UAH
0.78327847
1 Eternal AI(EAI)/VES
Bs2.565945
1 Eternal AI(EAI)/CLP
$18.322748
1 Eternal AI(EAI)/PKR
Rs5.38430296
1 Eternal AI(EAI)/KZT
10.29057987
1 Eternal AI(EAI)/THB
฿0.6139261
1 Eternal AI(EAI)/TWD
NT$0.57078021
1 Eternal AI(EAI)/AED
د.إ0.06975569
1 Eternal AI(EAI)/CHF
Fr0.0152056
1 Eternal AI(EAI)/HKD
HK$0.14863474
1 Eternal AI(EAI)/AMD
֏7.26561582
1 Eternal AI(EAI)/MAD
.د.م0.17087293
1 Eternal AI(EAI)/MXN
$0.35866209
1 Eternal AI(EAI)/PLN
0.06918548
1 Eternal AI(EAI)/RON
лв0.08211024
1 Eternal AI(EAI)/SEK
kr0.18151685
1 Eternal AI(EAI)/BGN
лв0.03174169
1 Eternal AI(EAI)/HUF
Ft6.4167632
1 Eternal AI(EAI)/CZK
0.3972463
1 Eternal AI(EAI)/KWD
د.ك0.005797135
1 Eternal AI(EAI)/ILS
0.06405359
1 Eternal AI(EAI)/NOK
kr0.19368133
1 Eternal AI(EAI)/NZD
$0.03193176

Eternal AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Eternal AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Eternal AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eternal AI kohta

Kui palju on Eternal AI (EAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas EAI hind USD on 0.019007 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EAI/USD hind?
Praegune hind EAI/USD on $ 0.019007. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Eternal AI turukapitalisatsioon?
EAI turukapitalisatsioon on $ 4.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EAI ringlev varu?
EAI ringlev varu on 227.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EAI (ATH) hind?
EAI saavutab ATH hinna summas 0.2903654277261663 USD.
Mis oli kõigi aegade EAI madalaim (ATL) hind?
EAI nägi ATL hinda summas 0.006397257988923091 USD.
Milline on EAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EAI kauplemismaht on $ 14.16K USD.
Kas EAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
EAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:06:57 (UTC+8)

Eternal AI (EAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

EAI/USD kalkulaator

Summa

EAI
EAI
USD
USD

1 EAI = 0.019007 USD

Kauplemine: EAI

EAIUSDT
$0.019007
$0.019007$0.019007
+0.39%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu