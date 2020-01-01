Eternal AI (EAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eternal AI (EAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eternal AI (EAI) teave Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. Ametlik veebisait: https://eternalai.org/ Valge raamat: https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d Ostke EAI kohe!

Eternal AI (EAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eternal AI (EAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 227.11M $ 227.11M $ 227.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.13M $ 18.13M $ 18.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 Praegune hind: $ 0.018126 $ 0.018126 $ 0.018126 Lisateave Eternal AI (EAI) hinna kohta

Eternal AI (EAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eternal AI (EAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EAI tokeni tokenoomikat, avastage EAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EAI Kas olete huvitatud Eternal AI (EAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EAI MEXC-ist osta!

Eternal AI (EAI) hinna ajalugu EAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EAI hinna ajalugu kohe!

EAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EAI võiks suunduda? Meie EAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EAI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!