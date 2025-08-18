Dtec (DTEC) reaalajas hind on $ 0.02854. Viimase 24 tunni jooksul DTEC kaubeldud madalaim $ 0.02766 ja kõrgeim $ 0.03226 näitab aktiivset turu volatiivsust. DTECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.209790098274572 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011350206009706468.
Lüliajalise tootluse osas on DTEC muutunud -1.39% viimase tunni jooksul, -8.60% 24 tunni vältel -23.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dtec (DTEC) – turuteave
Dtec praegune turukapitalisatsioon on $ 2.42M$ 90.27K 24 tunnise kauplemismahuga. DTEC ringlev varu on 84.94M, mille koguvaru on 338415647.49448. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.84M.
Dtec (DTEC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dtec tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0026976
-8.60%
30 päeva
$ +0.00409
+16.72%
60 päeva
$ +0.01095
+62.25%
90 päeva
$ -0.0135
-32.12%
Dtec Hinnamuutus täna
Täna registreeris DTEC muutuse $ -0.0026976 (-8.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dtec 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00409 (+16.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dtec 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DTEC $ +0.01095 (+62.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dtec 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0135 (-32.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dtec (DTEC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.
Dtec hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dtec (DTEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dtec (DTEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dtec nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dtec (DTEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DTEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.