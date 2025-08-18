Rohkem infot DTEC

Dtec logo

Dtec hind(DTEC)

1 DTEC/USD reaalajas hind:

$0.02867
$0.02867
-8.60%1D
USD
Dtec (DTEC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:48:53 (UTC+8)

Dtec (DTEC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02766
$ 0.02766
24 h madal
$ 0.03226
$ 0.03226
24 h kõrge

$ 0.02766
$ 0.02766

$ 0.03226
$ 0.03226

$ 0.209790098274572
$ 0.209790098274572

$ 0.011350206009706468
$ 0.011350206009706468

-1.39%

-8.60%

-23.72%

-23.72%

Dtec (DTEC) reaalajas hind on $ 0.02854. Viimase 24 tunni jooksul DTEC kaubeldud madalaim $ 0.02766 ja kõrgeim $ 0.03226 näitab aktiivset turu volatiivsust. DTECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.209790098274572 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011350206009706468.

Lüliajalise tootluse osas on DTEC muutunud -1.39% viimase tunni jooksul, -8.60% 24 tunni vältel -23.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dtec (DTEC) – turuteave

No.1751

$ 2.42M
$ 2.42M

$ 90.27K
$ 90.27K

$ 12.84M
$ 12.84M

84.94M
84.94M

450,000,000
450,000,000

338,415,647.49448
338,415,647.49448

18.87%

MATIC

Dtec praegune turukapitalisatsioon on $ 2.42M $ 90.27K 24 tunnise kauplemismahuga. DTEC ringlev varu on 84.94M, mille koguvaru on 338415647.49448. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.84M.

Dtec (DTEC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dtec tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0026976-8.60%
30 päeva$ +0.00409+16.72%
60 päeva$ +0.01095+62.25%
90 päeva$ -0.0135-32.12%
Dtec Hinnamuutus täna

Täna registreeris DTEC muutuse $ -0.0026976 (-8.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dtec 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00409 (+16.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dtec 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DTEC $ +0.01095 (+62.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dtec 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0135 (-32.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dtec (DTEC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dtec hinnaajaloo lehte.

Mis on Dtec (DTEC)

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Dtec on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dtec investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DTEC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dtec kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dtec ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dtec hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dtec (DTEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dtec (DTEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dtec nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dtec hinna ennustust kohe!

Dtec (DTEC) tokenoomika

Dtec (DTEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DTEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dtec (DTEC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dtec osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dtec osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DTEC kohalike valuutade suhtes

Dtec ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dtec võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Dtec ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dtec kohta

Kui palju on Dtec (DTEC) tänapäeval väärt?
Reaalajas DTEC hind USD on 0.02854 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DTEC/USD hind?
Praegune hind DTEC/USD on $ 0.02854. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dtec turukapitalisatsioon?
DTEC turukapitalisatsioon on $ 2.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DTEC ringlev varu?
DTEC ringlev varu on 84.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DTEC (ATH) hind?
DTEC saavutab ATH hinna summas 0.209790098274572 USD.
Mis oli kõigi aegade DTEC madalaim (ATL) hind?
DTEC nägi ATL hinda summas 0.011350206009706468 USD.
Milline on DTEC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DTEC kauplemismaht on $ 90.27K USD.
Kas DTEC sel aastal kõrgemale ka suundub?
DTEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DTEC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:48:53 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DTEC/USD kalkulaator

Summa

DTEC
DTEC
USD
USD

1 DTEC = 0.02854 USD

Kauplemine: DTEC

DTECUSDT
$0.02867
$0.02867
-8.57%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu