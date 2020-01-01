Dtec (DTEC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dtec (DTEC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dtec (DTEC) teave Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Ametlik veebisait: https://dtec.space/ Valge raamat: https://dtec.space/whitepaper Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f Ostke DTEC kohe!

Dtec (DTEC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dtec (DTEC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Koguvaru: $ 338.42M $ 338.42M $ 338.42M Ringlev varu: $ 84.95M $ 84.95M $ 84.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.70M $ 12.70M $ 12.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 Praegune hind: $ 0.02822 $ 0.02822 $ 0.02822 Lisateave Dtec (DTEC) hinna kohta

Dtec (DTEC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dtec (DTEC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DTEC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DTEC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DTEC tokeni tokenoomikat, avastage DTEC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DTEC Kas olete huvitatud Dtec (DTEC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DTEC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DTEC MEXC-ist osta!

Dtec (DTEC) hinna ajalugu DTEC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DTEC hinna ajalugu kohe!

DTEC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DTEC võiks suunduda? Meie DTEC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DTEC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!