DEXE (DEXE) teave Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi. Ametlik veebisait: https://dexe.network/ Valge raamat: https://whitepaper.dexe.network/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6 Ostke DEXE kohe!

DEXE (DEXE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DEXE (DEXE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 599.11M $ 599.11M $ 599.11M Koguvaru: $ 96.50M $ 96.50M $ 96.50M Ringlev varu: $ 83.73M $ 83.73M $ 83.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 690.49M $ 690.49M $ 690.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 33.732 $ 33.732 $ 33.732 Kõigi aegade madalaim: $ 0.65351413 $ 0.65351413 $ 0.65351413 Praegune hind: $ 7.155 $ 7.155 $ 7.155 Lisateave DEXE (DEXE) hinna kohta

DEXE (DEXE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DEXE (DEXE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEXE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEXE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEXE tokeni tokenoomikat, avastage DEXE tokeni reaalajas hinda!

DEXE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

Meie DEXE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

