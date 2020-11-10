DEXE

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

NimiDEXE

KohtNo.111

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)4.74%

Ringlev varu83,733,448.90505138

Maksimaalne varu0

Koguvaru96,504,599.33609451

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim33.54117435,2021-03-08

Madalaim hind0.65351413,2020-11-10

Avalik plokiahelETH

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

