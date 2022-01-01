CultDAO (CULTDAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CultDAO (CULTDAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CultDAO (CULTDAO) teave CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions. Ametlik veebisait: https://cultdao.io Valge raamat: https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 Ostke CULTDAO kohe!

CultDAO (CULTDAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CultDAO (CULTDAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.93M $ 18.93M $ 18.93M Koguvaru: $ 4.96T $ 4.96T $ 4.96T Ringlev varu: $ 4.32T $ 4.32T $ 4.32T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.22M $ 29.22M $ 29.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000075 $ 0.000075 $ 0.000075 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 Praegune hind: $ 0.0000043837 $ 0.0000043837 $ 0.0000043837 Lisateave CultDAO (CULTDAO) hinna kohta

CultDAO (CULTDAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CultDAO (CULTDAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CULTDAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CULTDAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CULTDAO tokeni tokenoomikat, avastage CULTDAO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CULTDAO

CultDAO (CULTDAO) hinna ajalugu CULTDAO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CULTDAO hinna ajalugu kohe!

CULTDAO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CULTDAO võiks suunduda? Meie CULTDAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CULTDAO tokeni hinna ennustust kohe!

