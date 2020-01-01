BLEND (BLEND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BLEND (BLEND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BLEND (BLEND) teave Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners. Ametlik veebisait: https://www.blend.fan/ Valge raamat: https://blend3.gitbook.io/blend-lending-protocol-for-bitcoin Plokiahela Explorer: https://educhain.blockscout.com/token/0x526E8a66E357FFeaEeEc6d7Be1E5eA44a788dd1d Ostke BLEND kohe!

BLEND (BLEND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BLEND (BLEND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 756.84K $ 756.84K $ 756.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0003604 $ 0.0003604 $ 0.0003604 Lisateave BLEND (BLEND) hinna kohta

BLEND (BLEND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BLEND (BLEND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLEND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLEND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLEND tokeni tokenoomikat, avastage BLEND tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BLEND Kas olete huvitatud BLEND (BLEND) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BLEND ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BLEND MEXC-ist osta!

BLEND (BLEND) hinna ajalugu BLEND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BLEND hinna ajalugu kohe!

BLEND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLEND võiks suunduda? Meie BLEND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLEND tokeni hinna ennustust kohe!

