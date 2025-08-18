Rohkem infot CULTDAO

CultDAO logo

CultDAO hind(CULTDAO)

1 CULTDAO/USD reaalajas hind:

$0.0000049659
$0.0000049659$0.0000049659
+0.29%1D
USD
CultDAO (CULTDAO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:23:36 (UTC+8)

CultDAO (CULTDAO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000004676
$ 0.000004676$ 0.000004676
24 h madal
$ 0.0000051582
$ 0.0000051582$ 0.0000051582
24 h kõrge

$ 0.000004676
$ 0.000004676$ 0.000004676

$ 0.0000051582
$ 0.0000051582$ 0.0000051582

$ 0.00007365994530623
$ 0.00007365994530623$ 0.00007365994530623

$ 0.000000148125207036
$ 0.000000148125207036$ 0.000000148125207036

-1.67%

+0.29%

+3.62%

+3.62%

CultDAO (CULTDAO) reaalajas hind on $ 0.0000049659. Viimase 24 tunni jooksul CULTDAO kaubeldud madalaim $ 0.000004676 ja kõrgeim $ 0.0000051582 näitab aktiivset turu volatiivsust. CULTDAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00007365994530623 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000148125207036.

Lüliajalise tootluse osas on CULTDAO muutunud -1.67% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel +3.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CultDAO (CULTDAO) – turuteave

No.877

$ 21.45M
$ 21.45M$ 21.45M

$ 57.25K
$ 57.25K$ 57.25K

$ 33.11M
$ 33.11M$ 33.11M

4.32T
4.32T 4.32T

6,666,666,666,666
6,666,666,666,666 6,666,666,666,666

4,957,113,505,372
4,957,113,505,372 4,957,113,505,372

64.78%

ETH

CultDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 21.45M $ 57.25K 24 tunnise kauplemismahuga. CULTDAO ringlev varu on 4.32T, mille koguvaru on 4957113505372. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.11M.

CultDAO (CULTDAO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CultDAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000014359+0.29%
30 päeva$ +0.0000005636+12.80%
60 päeva$ +0.0000012718+34.42%
90 päeva$ +0.0000016247+48.62%
CultDAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris CULTDAO muutuse $ +0.000000014359 (+0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CultDAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000005636 (+12.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CultDAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CULTDAO $ +0.0000012718 (+34.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CultDAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000016247 (+48.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CultDAO (CULTDAO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CultDAO hinnaajaloo lehte.

Mis on CultDAO (CULTDAO)

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

CultDAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CultDAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CULTDAO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CultDAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CultDAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CultDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on CultDAO (CULTDAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CultDAO (CULTDAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CultDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CultDAO hinna ennustust kohe!

CultDAO (CULTDAO) tokenoomika

CultDAO (CULTDAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CULTDAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CultDAO (CULTDAO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CultDAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CultDAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CULTDAO kohalike valuutade suhtes

1 CultDAO(CULTDAO)/VND
0.1306776585
1 CultDAO(CULTDAO)/AUD
A$0.000007548168
1 CultDAO(CULTDAO)/GBP
0.000003625107
1 CultDAO(CULTDAO)/EUR
0.000004221015
1 CultDAO(CULTDAO)/USD
$0.0000049659
1 CultDAO(CULTDAO)/MYR
RM0.000020906439
1 CultDAO(CULTDAO)/TRY
0.000202559061
1 CultDAO(CULTDAO)/JPY
¥0.0007299873
1 CultDAO(CULTDAO)/ARS
ARS$0.006440821959
1 CultDAO(CULTDAO)/RUB
0.000395831889
1 CultDAO(CULTDAO)/INR
0.000434565909
1 CultDAO(CULTDAO)/IDR
Rp0.080095150077
1 CultDAO(CULTDAO)/KRW
0.006897039192
1 CultDAO(CULTDAO)/PHP
0.000280821645
1 CultDAO(CULTDAO)/EGP
￡E.0.000239654334
1 CultDAO(CULTDAO)/BRL
R$0.00002681586
1 CultDAO(CULTDAO)/CAD
C$0.000006852942
1 CultDAO(CULTDAO)/BDT
0.000603058896
1 CultDAO(CULTDAO)/NGN
0.007616399466
1 CultDAO(CULTDAO)/UAH
0.000204644739
1 CultDAO(CULTDAO)/VES
Bs0.0006703965
1 CultDAO(CULTDAO)/CLP
$0.0047871276
1 CultDAO(CULTDAO)/PKR
Rs0.001406740152
1 CultDAO(CULTDAO)/KZT
0.002688587919
1 CultDAO(CULTDAO)/THB
฿0.000160845501
1 CultDAO(CULTDAO)/TWD
NT$0.000149125977
1 CultDAO(CULTDAO)/AED
د.إ0.000018224853
1 CultDAO(CULTDAO)/CHF
Fr0.00000397272
1 CultDAO(CULTDAO)/HKD
HK$0.000038833338
1 CultDAO(CULTDAO)/AMD
֏0.001898264934
1 CultDAO(CULTDAO)/MAD
.د.م0.000044643441
1 CultDAO(CULTDAO)/MXN
$0.000093706533
1 CultDAO(CULTDAO)/PLN
0.000018075876
1 CultDAO(CULTDAO)/RON
лв0.000021452688
1 CultDAO(CULTDAO)/SEK
kr0.000047424345
1 CultDAO(CULTDAO)/BGN
лв0.000008293053
1 CultDAO(CULTDAO)/HUF
Ft0.00167648784
1 CultDAO(CULTDAO)/CZK
0.00010378731
1 CultDAO(CULTDAO)/KWD
د.ك0.0000015145995
1 CultDAO(CULTDAO)/ILS
0.000016735083
1 CultDAO(CULTDAO)/NOK
kr0.000050602521
1 CultDAO(CULTDAO)/NZD
$0.000008342712

CultDAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CultDAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CultDAO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CultDAO kohta

Kui palju on CultDAO (CULTDAO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CULTDAO hind USD on 0.0000049659 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CULTDAO/USD hind?
Praegune hind CULTDAO/USD on $ 0.0000049659. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CultDAO turukapitalisatsioon?
CULTDAO turukapitalisatsioon on $ 21.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CULTDAO ringlev varu?
CULTDAO ringlev varu on 4.32T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CULTDAO (ATH) hind?
CULTDAO saavutab ATH hinna summas 0.00007365994530623 USD.
Mis oli kõigi aegade CULTDAO madalaim (ATL) hind?
CULTDAO nägi ATL hinda summas 0.000000148125207036 USD.
Milline on CULTDAO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CULTDAO kauplemismaht on $ 57.25K USD.
Kas CULTDAO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CULTDAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CULTDAO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:23:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CULTDAO/USD kalkulaator

Summa

CULTDAO
CULTDAO
USD
USD

1 CULTDAO = 0.0000049659 USD

Kauplemine: CULTDAO

CULTDAOUSDT
$0.0000049659
$0.0000049659$0.0000049659
+0.28%

