Stakestone (STO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stakestone (STO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stakestone (STO) teave StakeStone is a decentralized liquidity infrastructure protocol designed to enhance staking and liquidity distribution across blockchain networks. Our innovative solutions for staking assets like ETH, BTC, enabling efficient liquidity redistribution while offering users optimized returns. Ametlik veebisait: https://stakestone.io/ Valge raamat: https://static.stakestone.io/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xdAf1695c41327b61B9b9965Ac6A5843A3198cf07 Ostke STO kohe!

Stakestone (STO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stakestone (STO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.10M $ 20.10M $ 20.10M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 225.33M $ 225.33M $ 225.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 89.18M $ 89.18M $ 89.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2678 $ 0.2678 $ 0.2678 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05273459706092496 $ 0.05273459706092496 $ 0.05273459706092496 Praegune hind: $ 0.08918 $ 0.08918 $ 0.08918 Lisateave Stakestone (STO) hinna kohta

Stakestone (STO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stakestone (STO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STO tokeni tokenoomikat, avastage STO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STO Kas olete huvitatud Stakestone (STO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas STO MEXC-ist osta!

Stakestone (STO) hinna ajalugu STO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STO hinna ajalugu kohe!

STO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STO võiks suunduda? Meie STO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STO tokeni hinna ennustust kohe!

