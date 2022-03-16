CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

NimiCULTDAO

KohtNo.949

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu4,318,690,730,920

Maksimaalne varu6,666,666,666,666

Koguvaru4,957,113,505,372

Ringluse määr0.6478%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.00007365994530623,2022-04-02

Madalaim hind0.000000148125207036,2022-03-16

Avalik plokiahelETH

TutvustusCULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
CULTDAO/USDT
CultDAO
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (CULTDAO)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
CULTDAO/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (CULTDAO)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...