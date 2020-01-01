FLORK (FLORK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FLORK (FLORK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FLORK (FLORK) teave Flork is an AI agent that farms liquidity pools. Ametlik veebisait: https://florkcto.io Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CnGb7hJsGdsFyQP2uXNWrUgT5K1tovBA3mNnUZcTpump Ostke FLORK kohe!

FLORK (FLORK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FLORK (FLORK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 588.20K $ 588.20K $ 588.20K Koguvaru: $ 938.72M $ 938.72M $ 938.72M Ringlev varu: $ 938.72M $ 938.72M $ 938.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 588.21K $ 588.21K $ 588.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.036088 $ 0.036088 $ 0.036088 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000384837561854987 $ 0.000384837561854987 $ 0.000384837561854987 Praegune hind: $ 0.0006266 $ 0.0006266 $ 0.0006266 Lisateave FLORK (FLORK) hinna kohta

FLORK (FLORK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FLORK (FLORK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLORK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLORK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLORK tokeni tokenoomikat, avastage FLORK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FLORK Kas olete huvitatud FLORK (FLORK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FLORK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FLORK MEXC-ist osta!

FLORK (FLORK) hinna ajalugu FLORK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FLORK hinna ajalugu kohe!

FLORK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLORK võiks suunduda? Meie FLORK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLORK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!