MAGA (MAGA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MAGA (MAGA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MAGA (MAGA) teave MAGA is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is $MAGA. Ametlik veebisait: https://maga2024.xyz/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x25d01b5b39e58843291586a5d8afddf744bdeb13 Ostke MAGA kohe!

MAGA (MAGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MAGA (MAGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 202.40T $ 202.40T $ 202.40T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 117.19K $ 117.19K $ 117.19K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000003 $ 0.00000003 $ 0.00000003 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000282662769 $ 0.000000000282662769 $ 0.000000000282662769 Praegune hind: $ 0.000000000579 $ 0.000000000579 $ 0.000000000579 Lisateave MAGA (MAGA) hinna kohta

MAGA (MAGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MAGA (MAGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAGA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAGA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAGA tokeni tokenoomikat, avastage MAGA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MAGA Kas olete huvitatud MAGA (MAGA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MAGA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MAGA MEXC-ist osta!

MAGA (MAGA) hinna ajalugu MAGA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MAGA hinna ajalugu kohe!

MAGA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAGA võiks suunduda? Meie MAGA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAGA tokeni hinna ennustust kohe!

