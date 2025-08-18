Mis on CASPER (CSPR)

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

CASPER hinna ennustus (USD)

Kui palju on CASPER (CSPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CASPER (CSPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CASPER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CASPER (CSPR) tokenoomika

CASPER (CSPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CASPER (CSPR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CASPER osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CASPER osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CSPR kohalike valuutade suhtes

CASPER ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CASPER võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CASPER kohta Kui palju on CASPER (CSPR) tänapäeval väärt? Reaalajas CSPR hind USD on 0.010564 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CSPR/USD hind? $ 0.010564 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CSPR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CASPER turukapitalisatsioon? CSPR turukapitalisatsioon on $ 140.86M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CSPR ringlev varu? CSPR ringlev varu on 13.33B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CSPR (ATH) hind? CSPR saavutab ATH hinna summas 1.36330943 USD . Mis oli kõigi aegade CSPR madalaim (ATL) hind? CSPR nägi ATL hinda summas 0.006247679314270495 USD . Milline on CSPR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CSPR kauplemismaht on $ 69.38K USD . Kas CSPR sel aastal kõrgemale ka suundub? CSPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CSPR hinna ennustust

