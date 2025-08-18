Rohkem infot CSPR

CASPER hind(CSPR)

1 CSPR/USD reaalajas hind:

$0.010564
$0.010564
-0.65%1D
USD
CASPER (CSPR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:33:28 (UTC+8)

CASPER (CSPR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.010504
$ 0.010504
24 h madal
$ 0.010734
$ 0.010734
24 h kõrge

$ 0.010504
$ 0.010504

$ 0.010734
$ 0.010734

$ 1.36330943
$ 1.36330943

$ 0.006247679314270495
$ 0.006247679314270495

-0.10%

-0.65%

-5.12%

-5.12%

CASPER (CSPR) reaalajas hind on $ 0.010564. Viimase 24 tunni jooksul CSPR kaubeldud madalaim $ 0.010504 ja kõrgeim $ 0.010734 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.36330943 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006247679314270495.

Lüliajalise tootluse osas on CSPR muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.65% 24 tunni vältel -5.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CASPER (CSPR) – turuteave

No.292

$ 140.86M
$ 140.86M

$ 69.38K
$ 69.38K

$ 145.84M
$ 145.84M

13.33B
13.33B

13,804,930,816
13,804,930,816

2021-05-11 00:00:00

CSPR

CASPER praegune turukapitalisatsioon on $ 140.86M $ 69.38K 24 tunnise kauplemismahuga. CSPR ringlev varu on 13.33B, mille koguvaru on 13804930816. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

CASPER (CSPR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CASPER tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00006912-0.65%
30 päeva$ -0.001578-13.00%
60 päeva$ +0.000011+0.10%
90 päeva$ -0.004507-29.91%
CASPER Hinnamuutus täna

Täna registreeris CSPR muutuse $ -0.00006912 (-0.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CASPER 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001578 (-13.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CASPER 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CSPR $ +0.000011 (+0.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CASPER 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004507 (-29.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CASPER (CSPR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CASPER hinnaajaloo lehte.

Mis on CASPER (CSPR)

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

CASPER on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CASPER investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CSPR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CASPER kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CASPER ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CASPER hinna ennustus (USD)

Kui palju on CASPER (CSPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CASPER (CSPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CASPER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CASPER hinna ennustust kohe!

CASPER (CSPR) tokenoomika

CASPER (CSPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CASPER (CSPR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CASPER osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CASPER osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CSPR kohalike valuutade suhtes

1 CASPER(CSPR)/VND
277.99166
1 CASPER(CSPR)/AUD
A$0.01616292
1 CASPER(CSPR)/GBP
0.00771172
1 CASPER(CSPR)/EUR
0.0089794
1 CASPER(CSPR)/USD
$0.010564
1 CASPER(CSPR)/MYR
RM0.04447444
1 CASPER(CSPR)/TRY
0.43090556
1 CASPER(CSPR)/JPY
¥1.552908
1 CASPER(CSPR)/ARS
ARS$13.70161364
1 CASPER(CSPR)/RUB
0.842479
1 CASPER(CSPR)/INR
0.92445564
1 CASPER(CSPR)/IDR
Rp170.38707292
1 CASPER(CSPR)/KRW
14.67212832
1 CASPER(CSPR)/PHP
0.5973942
1 CASPER(CSPR)/EGP
￡E.0.51002992
1 CASPER(CSPR)/BRL
R$0.0570456
1 CASPER(CSPR)/CAD
C$0.01457832
1 CASPER(CSPR)/BDT
1.28289216
1 CASPER(CSPR)/NGN
16.20242936
1 CASPER(CSPR)/UAH
0.43534244
1 CASPER(CSPR)/VES
Bs1.42614
1 CASPER(CSPR)/CLP
$10.183696
1 CASPER(CSPR)/PKR
Rs2.99256992
1 CASPER(CSPR)/KZT
5.71945524
1 CASPER(CSPR)/THB
฿0.3422736
1 CASPER(CSPR)/TWD
NT$0.31723692
1 CASPER(CSPR)/AED
د.إ0.03876988
1 CASPER(CSPR)/CHF
Fr0.0084512
1 CASPER(CSPR)/HKD
HK$0.08261048
1 CASPER(CSPR)/AMD
֏4.03819464
1 CASPER(CSPR)/MAD
.د.م0.09497036
1 CASPER(CSPR)/MXN
$0.19786372
1 CASPER(CSPR)/PLN
0.03845296
1 CASPER(CSPR)/RON
лв0.04563648
1 CASPER(CSPR)/SEK
kr0.10078056
1 CASPER(CSPR)/BGN
лв0.01764188
1 CASPER(CSPR)/HUF
Ft3.56883612
1 CASPER(CSPR)/CZK
0.22121016
1 CASPER(CSPR)/KWD
د.ك0.00322202
1 CASPER(CSPR)/ILS
0.03560068
1 CASPER(CSPR)/NOK
kr0.10743588
1 CASPER(CSPR)/NZD
$0.01774752

CASPER ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CASPER võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CASPER ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CASPER kohta

Kui palju on CASPER (CSPR) tänapäeval väärt?
Reaalajas CSPR hind USD on 0.010564 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CSPR/USD hind?
Praegune hind CSPR/USD on $ 0.010564. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CASPER turukapitalisatsioon?
CSPR turukapitalisatsioon on $ 140.86M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CSPR ringlev varu?
CSPR ringlev varu on 13.33B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CSPR (ATH) hind?
CSPR saavutab ATH hinna summas 1.36330943 USD.
Mis oli kõigi aegade CSPR madalaim (ATL) hind?
CSPR nägi ATL hinda summas 0.006247679314270495 USD.
Milline on CSPR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CSPR kauplemismaht on $ 69.38K USD.
Kas CSPR sel aastal kõrgemale ka suundub?
CSPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CSPR hinna ennustust.
CASPER (CSPR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
