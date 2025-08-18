CASPER (CSPR) reaalajas hind on $ 0.010564. Viimase 24 tunni jooksul CSPR kaubeldud madalaim $ 0.010504 ja kõrgeim $ 0.010734 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.36330943 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006247679314270495.
Lüliajalise tootluse osas on CSPR muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.65% 24 tunni vältel -5.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CASPER (CSPR) – turuteave
No.292
$ 140.86M
$ 69.38K
$ 145.84M
13.33B
13,804,930,816
2021-05-11 00:00:00
CSPR
CASPER praegune turukapitalisatsioon on $ 140.86M$ 69.38K 24 tunnise kauplemismahuga. CSPR ringlev varu on 13.33B, mille koguvaru on 13804930816. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
CASPER (CSPR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CASPER tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00006912
-0.65%
30 päeva
$ -0.001578
-13.00%
60 päeva
$ +0.000011
+0.10%
90 päeva
$ -0.004507
-29.91%
CASPER Hinnamuutus täna
Täna registreeris CSPR muutuse $ -0.00006912 (-0.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CASPER 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001578 (-13.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CASPER 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CSPR $ +0.000011 (+0.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CASPER 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004507 (-29.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CASPER (CSPR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.
CASPER on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CASPER investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CSPR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CASPER kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CASPER ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CASPER hinna ennustus (USD)
Kui palju on CASPER (CSPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CASPER (CSPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CASPER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CASPER (CSPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CASPER (CSPR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CASPER osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CASPER osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.