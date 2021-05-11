CASPER (CSPR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CASPER (CSPR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CASPER (CSPR) teave Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token. Ametlik veebisait: https://casper.network/ Valge raamat: https://www.casper.network/core-features-casper-network Plokiahela Explorer: https://cspr.live/ Ostke CSPR kohe!

CASPER (CSPR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CASPER (CSPR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 139.49M $ 139.49M $ 139.49M Koguvaru: $ 13.81B $ 13.81B $ 13.81B Ringlev varu: $ 13.34B $ 13.34B $ 13.34B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 144.42M $ 144.42M $ 144.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 23.7149 $ 23.7149 $ 23.7149 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 Praegune hind: $ 0.010455 $ 0.010455 $ 0.010455 Lisateave CASPER (CSPR) hinna kohta

CASPER (CSPR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CASPER (CSPR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CSPR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CSPR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CSPR tokeni tokenoomikat, avastage CSPR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CSPR Kas olete huvitatud CASPER (CSPR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CSPR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CSPR MEXC-ist osta!

CASPER (CSPR) hinna ajalugu CSPR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CSPR hinna ajalugu kohe!

CSPR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CSPR võiks suunduda? Meie CSPR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CSPR tokeni hinna ennustust kohe!

