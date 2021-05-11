CSPR

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

NimiCSPR

KohtNo.298

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.01%

Ringlev varu13,387,174,601

Maksimaalne varu0

Koguvaru13,860,101,664

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2021-05-11 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.36330943,2021-05-12

Madalaim hind0.006247679314270495,2024-11-04

Avalik plokiahelCSPR

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Loading...