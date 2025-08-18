SKX (SKX) reaalajas hind on $ 0.01819. Viimase 24 tunni jooksul SKX kaubeldud madalaim $ 0.01783 ja kõrgeim $ 0.01984 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4994876540595942 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012645799433479828.
Lüliajalise tootluse osas on SKX muutunud -1.25% viimase tunni jooksul, -1.24% 24 tunni vältel -8.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SKX (SKX) – turuteave
No.4880
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 7.73K
$ 7.73K$ 7.73K
$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
MATIC
SKX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 7.73K 24 tunnise kauplemismahuga. SKX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.82M.
SKX (SKX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SKX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002284
-1.24%
30 päeva
$ -0.01059
-36.80%
60 päeva
$ -0.07721
-80.94%
90 päeva
$ -0.10901
-85.70%
SKX Hinnamuutus täna
Täna registreeris SKX muutuse $ -0.0002284 (-1.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SKX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01059 (-36.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SKX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SKX $ -0.07721 (-80.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SKX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.10901 (-85.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
SKX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SKX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SKX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SKX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SKX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SKX hinna ennustus (USD)
SKX (SKX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SKX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SKX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.