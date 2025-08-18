Rohkem infot SKX

SKX hind(SKX)

$0.01819
SKX (SKX) reaalajas hinnagraafik
SKX (SKX) hinna teave (USD)

$ 0.01783
$ 0.01984
$ 0.01783
$ 0.01984
$ 0.4994876540595942
$ 0.012645799433479828
SKX (SKX) reaalajas hind on $ 0.01819. Viimase 24 tunni jooksul SKX kaubeldud madalaim $ 0.01783 ja kõrgeim $ 0.01984 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4994876540595942 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012645799433479828.

Lüliajalise tootluse osas on SKX muutunud -1.25% viimase tunni jooksul, -1.24% 24 tunni vältel -8.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SKX (SKX) – turuteave

No.4880

$ 0.00
$ 7.73K
$ 1.82M
0.00
100,000,000
100,000,000
SKX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 7.73K 24 tunnise kauplemismahuga. SKX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.82M.

SKX (SKX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SKX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002284-1.24%
30 päeva$ -0.01059-36.80%
60 päeva$ -0.07721-80.94%
90 päeva$ -0.10901-85.70%
SKX Hinnamuutus täna

Täna registreeris SKX muutuse $ -0.0002284 (-1.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SKX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01059 (-36.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SKX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SKX $ -0.07721 (-80.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SKX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.10901 (-85.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SKX (SKX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SKX hinnaajaloo lehte.

Mis on SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SKX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SKX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SKX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SKX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SKX hinna ennustus (USD)

Kui palju on SKX (SKX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SKX (SKX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SKX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SKX hinna ennustust kohe!

SKX (SKX) tokenoomika

SKX (SKX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SKX (SKX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SKX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SKX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SKX kohalike valuutade suhtes

1 SKX(SKX)/VND
478.66985
1 SKX(SKX)/AUD
A$0.0276488
1 SKX(SKX)/GBP
0.0132787
1 SKX(SKX)/EUR
0.0154615
1 SKX(SKX)/USD
$0.01819
1 SKX(SKX)/MYR
RM0.0765799
1 SKX(SKX)/TRY
0.7419701
1 SKX(SKX)/JPY
¥2.67393
1 SKX(SKX)/ARS
ARS$23.5926119
1 SKX(SKX)/RUB
1.4499249
1 SKX(SKX)/INR
1.5918069
1 SKX(SKX)/IDR
Rp293.3870557
1 SKX(SKX)/KRW
25.2637272
1 SKX(SKX)/PHP
1.0286445
1 SKX(SKX)/EGP
￡E.0.8778494
1 SKX(SKX)/BRL
R$0.098226
1 SKX(SKX)/CAD
C$0.0251022
1 SKX(SKX)/BDT
2.2089936
1 SKX(SKX)/NGN
27.8987306
1 SKX(SKX)/UAH
0.7496099
1 SKX(SKX)/VES
Bs2.45565
1 SKX(SKX)/CLP
$17.53516
1 SKX(SKX)/PKR
Rs5.1528632
1 SKX(SKX)/KZT
9.8482479
1 SKX(SKX)/THB
฿0.587537
1 SKX(SKX)/TWD
NT$0.5462457
1 SKX(SKX)/AED
د.إ0.0667573
1 SKX(SKX)/CHF
Fr0.014552
1 SKX(SKX)/HKD
HK$0.1422458
1 SKX(SKX)/AMD
֏6.9533094
1 SKX(SKX)/MAD
.د.م0.1635281
1 SKX(SKX)/MXN
$0.3432453
1 SKX(SKX)/PLN
0.0662116
1 SKX(SKX)/RON
лв0.0785808
1 SKX(SKX)/SEK
kr0.1737145
1 SKX(SKX)/BGN
лв0.0303773
1 SKX(SKX)/HUF
Ft6.140944
1 SKX(SKX)/CZK
0.380171
1 SKX(SKX)/KWD
د.ك0.00554795
1 SKX(SKX)/ILS
0.0613003
1 SKX(SKX)/NOK
kr0.1853561
1 SKX(SKX)/NZD
$0.0305592

SKX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SKX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SKX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SKX kohta

Kui palju on SKX (SKX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SKX hind USD on 0.01819 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SKX/USD hind?
Praegune hind SKX/USD on $ 0.01819. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SKX turukapitalisatsioon?
SKX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SKX ringlev varu?
SKX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKX (ATH) hind?
SKX saavutab ATH hinna summas 0.4994876540595942 USD.
Mis oli kõigi aegade SKX madalaim (ATL) hind?
SKX nägi ATL hinda summas 0.012645799433479828 USD.
Milline on SKX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SKX kauplemismaht on $ 7.73K USD.
Kas SKX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SKX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKX hinna ennustust.
SKX (SKX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

SKX/USD kalkulaator

1 SKX = 0.01819 USD

SKXUSDT
$0.01819
