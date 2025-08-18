Rohkem infot INIT

INIT logo

INIT hind(INIT)

1 INIT/USD reaalajas hind:

$0.4049
$0.4049$0.4049
-2.57%1D
USD
INIT (INIT) reaalajas hinnagraafik
INIT (INIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4002
$ 0.4002$ 0.4002
24 h madal
$ 0.4196
$ 0.4196$ 0.4196
24 h kõrge

$ 0.4002
$ 0.4002$ 0.4002

$ 0.4196
$ 0.4196$ 0.4196

$ 1.441874884763229
$ 1.441874884763229$ 1.441874884763229

$ 0.3382714085736165
$ 0.3382714085736165$ 0.3382714085736165

+0.09%

-2.57%

-9.64%

-9.64%

INIT (INIT) reaalajas hind on $ 0.4051. Viimase 24 tunni jooksul INIT kaubeldud madalaim $ 0.4002 ja kõrgeim $ 0.4196 näitab aktiivset turu volatiivsust. INITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.441874884763229 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3382714085736165.

Lüliajalise tootluse osas on INIT muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, -2.57% 24 tunni vältel -9.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

INIT (INIT) – turuteave

No.492

$ 65.85M
$ 65.85M$ 65.85M

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

$ 405.10M
$ 405.10M$ 405.10M

162.55M
162.55M 162.55M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.25%

INITIA

INIT praegune turukapitalisatsioon on $ 65.85M $ 1.47M 24 tunnise kauplemismahuga. INIT ringlev varu on 162.55M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 405.10M.

INIT (INIT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse INIT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01068-2.57%
30 päeva$ -0.0238-5.55%
60 päeva$ -0.1028-20.25%
90 päeva$ -0.4826-54.37%
INIT Hinnamuutus täna

Täna registreeris INIT muutuse $ -0.01068 (-2.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

INIT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0238 (-5.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

INIT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INIT $ -0.1028 (-20.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

INIT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.4826 (-54.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada INIT (INIT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe INIT hinnaajaloo lehte.

Mis on INIT (INIT)

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

INIT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie INIT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida INIT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse INIT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie INIT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

INIT hinna ennustus (USD)

Kui palju on INIT (INIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie INIT (INIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida INIT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake INIT hinna ennustust kohe!

INIT (INIT) tokenoomika

INIT (INIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

INIT (INIT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas INIT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust INIT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

INIT kohalike valuutade suhtes

1 INIT(INIT)/VND
10,660.2065
1 INIT(INIT)/AUD
A$0.619803
1 INIT(INIT)/GBP
0.295723
1 INIT(INIT)/EUR
0.344335
1 INIT(INIT)/USD
$0.4051
1 INIT(INIT)/MYR
RM1.705471
1 INIT(INIT)/TRY
16.548335
1 INIT(INIT)/JPY
¥59.5497
1 INIT(INIT)/ARS
ARS$524.738183
1 INIT(INIT)/RUB
32.262164
1 INIT(INIT)/INR
35.450301
1 INIT(INIT)/IDR
Rp6,533.870053
1 INIT(INIT)/KRW
562.635288
1 INIT(INIT)/PHP
22.908405
1 INIT(INIT)/EGP
￡E.19.533922
1 INIT(INIT)/BRL
R$2.18754
1 INIT(INIT)/CAD
C$0.559038
1 INIT(INIT)/BDT
49.195344
1 INIT(INIT)/NGN
621.318074
1 INIT(INIT)/UAH
16.694171
1 INIT(INIT)/VES
Bs54.6885
1 INIT(INIT)/CLP
$390.5164
1 INIT(INIT)/PKR
Rs114.756728
1 INIT(INIT)/KZT
219.325191
1 INIT(INIT)/THB
฿13.109036
1 INIT(INIT)/TWD
NT$12.165153
1 INIT(INIT)/AED
د.إ1.486717
1 INIT(INIT)/CHF
Fr0.32408
1 INIT(INIT)/HKD
HK$3.167882
1 INIT(INIT)/AMD
֏154.853526
1 INIT(INIT)/MAD
.د.م3.641849
1 INIT(INIT)/MXN
$7.583472
1 INIT(INIT)/PLN
1.470513
1 INIT(INIT)/RON
лв1.750032
1 INIT(INIT)/SEK
kr3.860603
1 INIT(INIT)/BGN
лв0.676517
1 INIT(INIT)/HUF
Ft136.672638
1 INIT(INIT)/CZK
8.462539
1 INIT(INIT)/KWD
د.ك0.1235555
1 INIT(INIT)/ILS
1.365187
1 INIT(INIT)/NOK
kr4.115816
1 INIT(INIT)/NZD
$0.680568

INIT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest INIT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse INIT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse INIT kohta

Kui palju on INIT (INIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas INIT hind USD on 0.4051 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INIT/USD hind?
Praegune hind INIT/USD on $ 0.4051. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on INIT turukapitalisatsioon?
INIT turukapitalisatsioon on $ 65.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INIT ringlev varu?
INIT ringlev varu on 162.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INIT (ATH) hind?
INIT saavutab ATH hinna summas 1.441874884763229 USD.
Mis oli kõigi aegade INIT madalaim (ATL) hind?
INIT nägi ATL hinda summas 0.3382714085736165 USD.
Milline on INIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INIT kauplemismaht on $ 1.47M USD.
Kas INIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
INIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INIT hinna ennustust.
INIT (INIT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

INIT/USD kalkulaator

Summa

INIT
INIT
USD
USD

1 INIT = 0.4051 USD

Kauplemine: INIT

INITUSDC
$0.4054
$0.4054$0.4054
-2.54%
INITUSDT
$0.4049
$0.4049$0.4049
-2.59%

