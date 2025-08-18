Rohkem infot CLS

Coldstack hind(CLS)

1 CLS/USD reaalajas hind:

$0.01925
$0.01925$0.01925
0.00%1D
USD
Coldstack (CLS) reaalajas hinnagraafik
Coldstack (CLS) hinna teave (USD)

+1.42%

+1.42%

Coldstack (CLS) reaalajas hind on $ 0.01925. Viimase 24 tunni jooksul CLS kaubeldud madalaim $ 0.01854 ja kõrgeim $ 0.01976 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.78426524 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018789529120259017.

Lüliajalise tootluse osas on CLS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +1.42% viimase 7 päeva jooksul.

Coldstack (CLS) – turuteave

$ 452.65K
$ 452.65K$ 452.65K

$ 611.00
$ 611.00$ 611.00

$ 962.50K
$ 962.50K$ 962.50K

23.51M
23.51M 23.51M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

49,763,520
49,763,520 49,763,520

47.02%

ETH

Coldstack praegune turukapitalisatsioon on $ 452.65K $ 611.00 24 tunnise kauplemismahuga. CLS ringlev varu on 23.51M, mille koguvaru on 49763520. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 962.50K.

Coldstack (CLS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Coldstack tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00202-9.50%
60 päeva$ -0.00342-15.09%
90 päeva$ -0.00872-31.18%
Mis on Coldstack (CLS)

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

Coldstack on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Coldstack hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coldstack (CLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coldstack (CLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coldstack nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Coldstack hinna ennustust kohe!

Coldstack (CLS) tokenoomika

Coldstack (CLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Coldstack (CLS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Coldstack osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Coldstack osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CLS kohalike valuutade suhtes

Coldstack ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Coldstack võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Coldstack ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coldstack kohta

Kui palju on Coldstack (CLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLS hind USD on 0.01925 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLS/USD hind?
Praegune hind CLS/USD on $ 0.01925. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Coldstack turukapitalisatsioon?
CLS turukapitalisatsioon on $ 452.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLS ringlev varu?
CLS ringlev varu on 23.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLS (ATH) hind?
CLS saavutab ATH hinna summas 6.78426524 USD.
Mis oli kõigi aegade CLS madalaim (ATL) hind?
CLS nägi ATL hinda summas 0.018789529120259017 USD.
Milline on CLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLS kauplemismaht on $ 611.00 USD.
Kas CLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLS hinna ennustust.
