Coldstack (CLS) reaalajas hind on $ 0.01925. Viimase 24 tunni jooksul CLS kaubeldud madalaim $ 0.01854 ja kõrgeim $ 0.01976 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.78426524 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018789529120259017.
Lüliajalise tootluse osas on CLS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +1.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Coldstack (CLS) – turuteave
Coldstack praegune turukapitalisatsioon on $ 452.65K$ 611.00 24 tunnise kauplemismahuga. CLS ringlev varu on 23.51M, mille koguvaru on 49763520. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 962.50K.
Coldstack (CLS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Coldstack tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00202
-9.50%
60 päeva
$ -0.00342
-15.09%
90 päeva
$ -0.00872
-31.18%
Coldstack Hinnamuutus täna
Täna registreeris CLS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Coldstack 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00202 (-9.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Coldstack 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CLS $ -0.00342 (-15.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Coldstack 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00872 (-31.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Coldstack (CLS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.
Coldstack hinna ennustus (USD)
Kui palju on Coldstack (CLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coldstack (CLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coldstack nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Coldstack (CLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
