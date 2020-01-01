Coldstack (CLS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Coldstack (CLS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Coldstack (CLS) teave ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever. Ametlik veebisait: https://coldstack.io Valge raamat: https://coldstack.io/files/ColdStackLitePaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/JCRiQKaujJjAjfVH8CNo4htGFMuTTnZtwvasVwneT7MA Ostke CLS kohe!

Coldstack (CLS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Coldstack (CLS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 446.77K $ 446.77K $ 446.77K Koguvaru: $ 49.76M $ 49.76M $ 49.76M Ringlev varu: $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 950.00K $ 950.00K $ 950.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Kõigi aegade madalaim: $ 0.018789529120259017 $ 0.018789529120259017 $ 0.018789529120259017 Praegune hind: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Lisateave Coldstack (CLS) hinna kohta

Coldstack (CLS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Coldstack (CLS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLS tokeni tokenoomikat, avastage CLS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CLS Kas olete huvitatud Coldstack (CLS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CLS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CLS MEXC-ist osta!

Coldstack (CLS) hinna ajalugu CLS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CLS hinna ajalugu kohe!

CLS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLS võiks suunduda? Meie CLS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLS tokeni hinna ennustust kohe!

