Rohkem infot CLOUD

CLOUD Hinnainfo

CLOUD Valge raamat

CLOUD Ametlik veebisait

CLOUD Tokenoomika

CLOUD Hinnaprognoos

CLOUD Ajalugu

CLOUD – ostujuhend

CLOUD-usaldusraha valuutakonverter

CLOUD Hetketurg

CLOUD USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Cloud logo

Cloud hind(CLOUD)

1 CLOUD/USD reaalajas hind:

$0.07883
$0.07883$0.07883
-2.15%1D
USD
Cloud (CLOUD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:44:06 (UTC+8)

Cloud (CLOUD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07862
$ 0.07862$ 0.07862
24 h madal
$ 0.08411
$ 0.08411$ 0.08411
24 h kõrge

$ 0.07862
$ 0.07862$ 0.07862

$ 0.08411
$ 0.08411$ 0.08411

$ 0.6255637778694625
$ 0.6255637778694625$ 0.6255637778694625

$ 0.0642743829016567
$ 0.0642743829016567$ 0.0642743829016567

+0.06%

-2.15%

-10.87%

-10.87%

Cloud (CLOUD) reaalajas hind on $ 0.07876. Viimase 24 tunni jooksul CLOUD kaubeldud madalaim $ 0.07862 ja kõrgeim $ 0.08411 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLOUDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6255637778694625 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0642743829016567.

Lüliajalise tootluse osas on CLOUD muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -2.15% 24 tunni vältel -10.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cloud (CLOUD) – turuteave

No.3457

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.43K
$ 59.43K$ 59.43K

$ 78.76M
$ 78.76M$ 78.76M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

Cloud praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 59.43K 24 tunnise kauplemismahuga. CLOUD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 78.76M.

Cloud (CLOUD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cloud tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0017321-2.15%
30 päeva$ +0.00178+2.31%
60 päeva$ -0.04338-35.52%
90 päeva$ -0.00292-3.58%
Cloud Hinnamuutus täna

Täna registreeris CLOUD muutuse $ -0.0017321 (-2.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cloud 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00178 (+2.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cloud 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CLOUD $ -0.04338 (-35.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cloud 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00292 (-3.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cloud (CLOUD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cloud hinnaajaloo lehte.

Mis on Cloud (CLOUD)

Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

Cloud on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cloud investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CLOUD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cloud kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cloud ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cloud hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cloud (CLOUD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cloud (CLOUD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cloud nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cloud hinna ennustust kohe!

Cloud (CLOUD) tokenoomika

Cloud (CLOUD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLOUD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cloud (CLOUD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cloud osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cloud osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CLOUD kohalike valuutade suhtes

1 Cloud(CLOUD)/VND
2,072.5694
1 Cloud(CLOUD)/AUD
A$0.1205028
1 Cloud(CLOUD)/GBP
0.0574948
1 Cloud(CLOUD)/EUR
0.066946
1 Cloud(CLOUD)/USD
$0.07876
1 Cloud(CLOUD)/MYR
RM0.3315796
1 Cloud(CLOUD)/TRY
3.217346
1 Cloud(CLOUD)/JPY
¥11.57772
1 Cloud(CLOUD)/ARS
ARS$102.0201908
1 Cloud(CLOUD)/RUB
6.2724464
1 Cloud(CLOUD)/INR
6.8922876
1 Cloud(CLOUD)/IDR
Rp1,270.3224028
1 Cloud(CLOUD)/KRW
109.3881888
1 Cloud(CLOUD)/PHP
4.453878
1 Cloud(CLOUD)/EGP
￡E.3.7970196
1 Cloud(CLOUD)/BRL
R$0.425304
1 Cloud(CLOUD)/CAD
C$0.1086888
1 Cloud(CLOUD)/BDT
9.5646144
1 Cloud(CLOUD)/NGN
120.7973624
1 Cloud(CLOUD)/UAH
3.2456996
1 Cloud(CLOUD)/VES
Bs10.6326
1 Cloud(CLOUD)/CLP
$75.92464
1 Cloud(CLOUD)/PKR
Rs22.3111328
1 Cloud(CLOUD)/KZT
42.6414516
1 Cloud(CLOUD)/THB
฿2.5463108
1 Cloud(CLOUD)/TWD
NT$2.3651628
1 Cloud(CLOUD)/AED
د.إ0.2890492
1 Cloud(CLOUD)/CHF
Fr0.063008
1 Cloud(CLOUD)/HKD
HK$0.6159032
1 Cloud(CLOUD)/AMD
֏30.1067976
1 Cloud(CLOUD)/MAD
.د.م0.7080524
1 Cloud(CLOUD)/MXN
$1.4743872
1 Cloud(CLOUD)/PLN
0.2858988
1 Cloud(CLOUD)/RON
лв0.3402432
1 Cloud(CLOUD)/SEK
kr0.7513704
1 Cloud(CLOUD)/BGN
лв0.1315292
1 Cloud(CLOUD)/HUF
Ft26.5720488
1 Cloud(CLOUD)/CZK
1.6452964
1 Cloud(CLOUD)/KWD
د.ك0.0240218
1 Cloud(CLOUD)/ILS
0.2654212
1 Cloud(CLOUD)/NOK
kr0.8002016
1 Cloud(CLOUD)/NZD
$0.1323168

Cloud ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cloud võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cloud ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cloud kohta

Kui palju on Cloud (CLOUD) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLOUD hind USD on 0.07876 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLOUD/USD hind?
Praegune hind CLOUD/USD on $ 0.07876. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cloud turukapitalisatsioon?
CLOUD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLOUD ringlev varu?
CLOUD ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLOUD (ATH) hind?
CLOUD saavutab ATH hinna summas 0.6255637778694625 USD.
Mis oli kõigi aegade CLOUD madalaim (ATL) hind?
CLOUD nägi ATL hinda summas 0.0642743829016567 USD.
Milline on CLOUD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLOUD kauplemismaht on $ 59.43K USD.
Kas CLOUD sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLOUD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLOUD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:44:06 (UTC+8)

Cloud (CLOUD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CLOUD/USD kalkulaator

Summa

CLOUD
CLOUD
USD
USD

1 CLOUD = 0.07876 USD

Kauplemine: CLOUD

CLOUDUSDT
$0.07883
$0.07883$0.07883
-2.25%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu